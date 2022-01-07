影／才下午1點浪貓裝妖嬌討第4餐　她嘆：曾一天來十幾次！

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陳小姐表示「角頭老大」已經來5年多，一直都想要收編牠，無奈牠非常不親人警戒心高，無論如何都拐不到牠「進牢籠」帶回家。以前角頭老大非常胖，但曾被另一隻已送養的橘貓驅趕，消失半年瘦身很多，後來才又出現。角頭老大非常有個性，不隨隨便便吃罐罐，有時陳小姐開了第1罐牠不吃，馬上又開第2、3罐直到牠想吃為止，大概都要花個幾百元的罐頭費，要不就是馬上從冰箱拿鮮蝦或魚肉煮給牠吃才願意「賞臉」，但是心情好的時候一天會來好幾次，每次都假裝沒吃過、餓很久的樣子。日前角頭老大又上門裝妖嬌討罐罐，但是當天早上7點牠就已經來敲門，一個上午已經吃了三頓飯，到了下午一點多，牠又來討「第四餐」，還猛撸頭撒嬌，讓陳小姐還是乖乖奉上蝦子與鮮魚飯。不過這不是最誇張的紀錄，因為牠曾經一天之內來討飯討了十幾次，讓她無奈地表示：「之前看牠從對面走來，我都想拉鐵門下來了！」
雖然陳小姐非常想收編角頭老大，不過擔心誘捕不成反而嚇跑牠，也了解牠崇尚自由的心，反正每天被討好幾次罐罐、鮮魚、零食、飼料已經是「常態」，就當作繳「地方保護費」，而且牠也只對陳小姐一家人「比較溫柔」，因此還是很甘願繼續跟牠「搏感情」。陳小姐將角頭老大的生活日常分享在貓咪也瘋狂粉絲團，吸引許多網友笑說：「合法詐罐集團首腦」、「今天來收保護費，還不交出罐罐肉肉？」、「喵：我是老大，不是你要我進就進的」、「四餐！這位角頭老大是否有點惡質」、「這角頭老大的美瞳線好漂亮」、「貓咪表示：在江湖混，熱量消耗快」、「確定沒有分身嗎XD」、「這絕對是放高利貸的」、「出來萌，總是要還的」希望很快有一天角頭老大能順利被陳小姐收編，現在快來看看牠如何裝萌討罐罐吧！（編輯：陳珮瑜）