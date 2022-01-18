以為公貓不請自來強制收編　竟附贈超級驚喜包！

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雖然凱文不願意讓人摸，但總是常常跟前跟後非常黏人。這天艾琳打算開門邀請凱文進來，異常親人的凱文大搖大擺走進來，在室內走了幾圈巡視狀況、然後放心地躺在走廊上，行為表現出「現在這裡就是我家！」讓艾琳直接成功強制收編！艾琳形容凱文很健談、其實就是很「搞威」從第一次遇見牠到現在，凱文一直不停地喵喵講話。後來請獸醫確認身體狀況，這時候才發現原來凱文是母貓、而且肚子裡還有小寶寶，原來這就是不請自來的企圖？！
艾琳其實家裡有養狗「墨菲」（Murphy）原本與橘貓麥克斯（Max）一起長大，不幸的是麥克斯今年1月過世。一開始艾琳相當擔心墨菲能否接受凱文，初次相見凱文主動向墨菲釋出善意，凱文喜歡爬到墨菲身上、玩牠的尾巴、非常適應彼此，從那之後牠們就成為最好的朋友。
在凱文待產期間，艾琳以前從沒有照顧過懷孕母貓的經驗，因此一開始非常緊張，花了不少時間閱讀相關文章，並向養貓的朋友尋求建議。愚人節這天，凱文突然喵喵叫似乎準備生產，沒多久第一隻小橘貓報到、緊接著第二隻、第三隻、第四隻，一共誕生出四隻小貓，墨菲像稱職的保母守護著一窩貓，等到小貓開眼開始探索世界、好動地小貓在墨菲身上爬上爬下。凱文一家的出現填補了艾琳與墨菲失去麥克斯心中的缺口，艾琳很高興表示：「這張床原本是麥克斯的，雖然一月份時我們失去了牠、非常想念牠，但我很確定牠會很高興床能好好地被利用。」
艾琳將故事分享在Facebook超暖心結局引起1,193次分享、獲得不少網友留言迴響：「凱文非常幸運遇到妳！」、「狗狗超貼心！」、「這是我這段時間看到的最棒的故事。」、「凱文在新家看起來非常放鬆。」最後來看看小貓的影片吧！（編輯：楊釆蓉）