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以為公貓不請自來強制收編　竟附贈超級驚喜包！

虎斑浪貓不請自來強迫收編　原來還附贈驚喜包
虎斑浪貓不請自來強迫收編　原來還附贈驚喜包

楊采蓉

2022-01-18 14:01:22

原來這就是被喵星人選中！一名住在美國德克薩斯州的女子艾琳（Erin Breean），今年3月開始注意到有隻流浪虎斑貓不時來拜訪，艾琳非常好心提供食物讓虎斑貓有頓溫飽，一開始每星期會來一次、沒多久來的次數逐漸變多，虎斑貓習慣每晚在院子待上一兩小時，看到人會翻肚滾來滾去、試圖引誘人摸一把！於是就將變成常客的虎斑貓取名為凱文（Kevin）。

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想摸嗎？不給！（圖／FB@Erin Breean）
想摸嗎？不給！（圖／[email protected] Breean）
完全不怕人（圖／FB@Erin Breean）
完全不怕人（圖／[email protected] Breean）
雖然凱文不願意讓人摸，但總是常常跟前跟後非常黏人。這天艾琳打算開門邀請凱文進來，異常親人的凱文大搖大擺走進來，在室內走了幾圈巡視狀況、然後放心地躺在走廊上，行為表現出「現在這裡就是我家！」讓艾琳直接成功強制收編！艾琳形容凱文很健談、其實就是很「搞威」從第一次遇見牠到現在，凱文一直不停地喵喵講話。後來請獸醫確認身體狀況，這時候才發現原來凱文是母貓、而且肚子裡還有小寶寶，原來這就是不請自來的企圖？！


恭喜要當阿嬤了！（圖／FB@Erin Breean）
恭喜要當阿嬤了！（圖／[email protected] Breean）
喵！就決定是我家了（圖／FB@Erin Breean）
喵！就決定是我家了（圖／[email protected] Breean）
艾琳其實家裡有養狗「墨菲」（Murphy）原本與橘貓麥克斯（Max）一起長大，不幸的是麥克斯今年1月過世。一開始艾琳相當擔心墨菲能否接受凱文，初次相見凱文主動向墨菲釋出善意，凱文喜歡爬到墨菲身上、玩牠的尾巴、非常適應彼此，從那之後牠們就成為最好的朋友。


凱文貓與墨菲狗（圖／FB@Erin Breean）
凱文貓與墨菲狗（圖／[email protected] Breean）
在凱文待產期間，艾琳以前從沒有照顧過懷孕母貓的經驗，因此一開始非常緊張，花了不少時間閱讀相關文章，並向養貓的朋友尋求建議。愚人節這天，凱文突然喵喵叫似乎準備生產，沒多久第一隻小橘貓報到、緊接著第二隻、第三隻、第四隻，一共誕生出四隻小貓，墨菲像稱職的保母守護著一窩貓，等到小貓開眼開始探索世界、好動地小貓在墨菲身上爬上爬下。凱文一家的出現填補了艾琳與墨菲失去麥克斯心中的缺口，艾琳很高興表示：「這張床原本是麥克斯的，雖然一月份時我們失去了牠、非常想念牠，但我很確定牠會很高興床能好好地被利用。」


迎來四隻貓寶寶（圖／FB@Erin Breean）
迎來四隻貓寶寶（圖／[email protected] Breean）
稱職的保母（圖／FB@Erin Breean）
稱職的保母（圖／[email protected] Breean）
原本是麥克斯的床變成小貓樂園（圖／FB@Erin Breean）
原本是麥克斯的床變成小貓樂園（圖／[email protected] Breean）
艾琳將故事分享在Facebook超暖心結局引起1,193次分享、獲得不少網友留言迴響：「凱文非常幸運遇到妳！」、「狗狗超貼心！」、「這是我這段時間看到的最棒的故事。」、「凱文在新家看起來非常放鬆。」最後來看看小貓的影片吧！（編輯：楊釆蓉）





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