快滾出我家！房仲到屋主家拍房子竟遇到「兇貓」氣噗噗趕人

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影片中的虎斑貓覺得生命安全受到威脅、害怕地拱起身體、相當不爽地發出「喵——嗚——」，仔細一看煞氣的虎斑貓雙手各刺「全甲」，看起來絕非等閒之輩！女房仲見狀好言相勸向牠解釋道：「我正在拍影片要傳到YOUTUBE上，讓我從這邊過好嗎？」說完便草率拍完這間房間、快步經過虎斑貓身邊，在雙方距離拉近時虎斑貓嚇得往旁邊一跳，幸好並沒有氣到飛撲讓女房仲成功離開房間。
接著女房仲來到浴室、臥房錄影，待在原本房間的虎斑貓不斷念念有詞，催促著女房仲快離開！崩潰的貓叫聲全都錄進去，女房仲不斷安撫著牠、嘗試進行友善對話，沒想到虎斑貓聽完突然爆氣大罵，心情非常煩躁表示：「趕快滾出我家！不然我要叫警察杯杯了喔！」女房仲只好草草結束這一切，向虎斑貓道別後趕快走下樓梯離開，虎斑貓最後還不忘怒吼，突如其來的反應讓她無奈地笑出來！
影片貼到國外reddit論壇瞬間爆紅，不少網友看到紛紛大笑留言：「滾出去！」、「房仲沒有保持社交距離啦！」、「這就是為什麼屋主沒有成功賣掉房子的原因！」、「多好的警衛貓！」、「最後的尖叫聲！ 太好笑了！」、「房仲只有被罵很幸運地沒有受到攻擊。」我想這應該是女房仲生涯中最刺激的一天！（編輯：楊釆蓉）
Peanut was unhappy with the real estate photographer invading her space. from r/cats