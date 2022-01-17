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快滾出我家！房仲到屋主家拍房子竟遇到「兇貓」氣噗噗趕人

滾出我的地盤！房仲到客戶家拍照遇到兇貓氣噗噗趕人
滾出我的地盤！房仲到客戶家拍照遇到兇貓氣噗噗趕人

楊采蓉

2022-01-17 13:45:35

大膽刁民是誰讓你進來的？！國外一名女房仲接到房屋刊登委託需求，前往屋主家中拍攝房屋物件環境。錄到一半時房間門口突然出現一隻虎斑貓、怒氣騰騰地看著這位不速之客，場面就快控制不住！

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女房仲到屋主家拍攝，竟被貓咪怒視！（圖／翻攝自reddit@moonmanhere）
女房仲到屋主家拍攝，竟被貓咪怒視！（圖／翻攝自reddit@moonmanhere）
影片中的虎斑貓覺得生命安全受到威脅、害怕地拱起身體、相當不爽地發出「喵——嗚——」，仔細一看煞氣的虎斑貓雙手各刺「全甲」，看起來絕非等閒之輩！女房仲見狀好言相勸向牠解釋道：「我正在拍影片要傳到YOUTUBE上，讓我從這邊過好嗎？」說完便草率拍完這間房間、快步經過虎斑貓身邊，在雙方距離拉近時虎斑貓嚇得往旁邊一跳，幸好並沒有氣到飛撲讓女房仲成功離開房間。


女房仲安撫完虎斑貓急忙離開房間（圖／翻攝自reddit@moonmanhere）
女房仲安撫完虎斑貓急忙離開房間（圖／翻攝自reddit@moonmanhere）
接著女房仲來到浴室、臥房錄影，待在原本房間的虎斑貓不斷念念有詞，催促著女房仲快離開！崩潰的貓叫聲全都錄進去，女房仲不斷安撫著牠、嘗試進行友善對話，沒想到虎斑貓聽完突然爆氣大罵，心情非常煩躁表示：「趕快滾出我家！不然我要叫警察杯杯了喔！」女房仲只好草草結束這一切，向虎斑貓道別後趕快走下樓梯離開，虎斑貓最後還不忘怒吼，突如其來的反應讓她無奈地笑出來！


虎斑貓突然爆氣怒吼，暗示要趕人了！（圖／翻攝自reddit@moonmanhere）
虎斑貓突然爆氣怒吼，暗示要趕人了！（圖／翻攝自reddit@moonmanhere）
影片貼到國外reddit論壇瞬間爆紅，不少網友看到紛紛大笑留言：「滾出去！」、「房仲沒有保持社交距離啦！」、「這就是為什麼屋主沒有成功賣掉房子的原因！」、「多好的警衛貓！」、「最後的尖叫聲！ 太好笑了！」、「房仲只有被罵很幸運地沒有受到攻擊。」我想這應該是女房仲生涯中最刺激的一天！（編輯：楊釆蓉）


Peanut was unhappy with the real estate photographer invading her space. from r/cats

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