「貓與警衛北北攻防戰」原因不單純 喵：朕是會挑人的！

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Ken雖然平時會在附近閒逛，但牠可是會挑時機的！朝日新聞日前在推特上寫著：「貓與警衛的攻防戰每每引起話題，其實Ken只有在警衛是馬屋原定雄先生時，才會試圖入侵美術館，而馬屋原先生只有在每年4次的特展時才會出現在美術館。」
這怎麼看都像是：Ken是為了馬屋原先生而來的吧？
猫と警備員、2カ月ぶりに再会 マスク姿でも分かったよ
https://t.co/tvxQPW0qnH
「猫と警備員の攻防」がたびたび話題になっていますが、猫のケンちゃんが侵入を試みるのは決まって警備員が馬屋原定雄さんの時ばかり。ですが、馬屋原さんが来るのは年4回の特別展の時だけなんだそう😺 pic.twitter.com/tXWFxLA77r
— 朝日新聞デジタル編集部 (@asahicom) May 31, 2020
2017年美術館舉辦貓咪特展「猫まみれ展」，當時Ken嘗試入侵美術館一舉成為新聞話題。後來員工發現，Ken只有在馬屋原先生值班時才會出現在門口，與其說是想闖進館內，其實不如說是來找馬屋原先生玩的呢！從美術館平時發的推特中也可以看到，其實馬屋原先生非常喜歡Ken，還常常看著牠就這樣癡癡笑了起來。
『久しぶりじゃね。👮♂️😺Long time no see! 』(2020/ 3/14朝) 🎨「ニャー。」と返すケンちゃん、コンビ復活ですニャー！#尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #黒猫 #cat pic.twitter.com/O2AuuCKOvW
— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) March 14, 2020
而今年因2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，在3月的美術館特展時Ken曾和馬屋原先生相見，但4月開始美術館就暫時休館，只有部分員工還會進出。在那之後Ken雖然還是會在附近逛，但沒看到熟悉的馬屋原先生，Ken竟然就這樣乖乖坐在門口，完全沒有要入館的意思。
『風除室😺windbreak room 』(2020/ 5/20) 🎨アッという間に、最終攻防ラインまで行ってましたニャ。#尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #黒猫 #cat pic.twitter.com/ApboOK1jOc
— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) May 20, 2020
最近日本也漸漸走向開放的政策，5月24日這天，Ken終於又等到馬屋原先生來值班的日子！雖然馬屋原先生臉上多了口罩，2個月沒有見面的他們仍一見如故，互動相當親暱，看起來感情非常好呢～
能夠有隻貓貓等待著的上班時光，一定整天都會充滿著活力吧，實在讓人好羨慕！警衛北北真的很幸福呀～（編輯：李家慧）