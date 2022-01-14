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「貓與警衛北北攻防戰」原因不單純 喵：朕是會挑人的！

馬屋原先生與Ken的攻防戰：互瞪－突擊－防禦－再突破－捕獲－送客。（圖／Twitter@bijutsu1）
馬屋原先生與Ken的攻防戰：互瞪－突擊－防禦－再突破－捕獲－送客。（圖／Twitter@bijutsu1）

李家慧

2022-01-14 12:49:34

可不是誰擋我，我都願意理他的咧！先前寵毛網就介紹過這隻相當有名的喵喵Ken！位於日本廣島縣的尾道市立美術館，在2017年時發現附近有隻黑貓Ken常會試圖入館，被警衛北北攔截下來，很快在網路上引起話題。但後來美術館員工發現事情不單純！ 

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Ken雖然平時會在附近閒逛，但牠可是會挑時機的！朝日新聞日前在推特上寫著：「貓與警衛的攻防戰每每引起話題，其實Ken只有在警衛是馬屋原定雄先生時，才會試圖入侵美術館，而馬屋原先生只有在每年4次的特展時才會出現在美術館。」 


這怎麼看都像是：Ken是為了馬屋原先生而來的吧？ 



2017年美術館舉辦貓咪特展「猫まみれ展」，當時Ken嘗試入侵美術館一舉成為新聞話題。後來員工發現，Ken只有在馬屋原先生值班時才會出現在門口，與其說是想闖進館內，其實不如說是來找馬屋原先生玩的呢！從美術館平時發的推特中也可以看到，其實馬屋原先生非常喜歡Ken，還常常看著牠就這樣癡癡笑了起來。 


馬屋原先生與Ken的攻防戰：互瞪－突擊－防禦－再突破－捕獲－送客。（圖／Twitter@bijutsu1）
馬屋原先生與Ken的攻防戰：互瞪－突擊－防禦－再突破－捕獲－送客。（圖／Twitter@bijutsu1）
Ken：嘖嘖。（圖／Twitter@bijutsu1）
Ken：嘖嘖。（圖／Twitter@bijutsu1）
警衛北北你也笑得太開勳啦～（圖／Twitter@bijutsu1）
警衛北北你也笑得太開勳啦～（圖／Twitter@bijutsu1）

而今年因2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，在3月的美術館特展時Ken曾和馬屋原先生相見，但4月開始美術館就暫時休館，只有部分員工還會進出。在那之後Ken雖然還是會在附近逛，但沒看到熟悉的馬屋原先生，Ken竟然就這樣乖乖坐在門口，完全沒有要入館的意思。 



最近日本也漸漸走向開放的政策，5月24日這天，Ken終於又等到馬屋原先生來值班的日子！雖然馬屋原先生臉上多了口罩，2個月沒有見面的他們仍一見如故，互動相當親暱，看起來感情非常好呢～ 


相隔2個月，終於又有機會相聚。（圖／Twitter@bijutsu1）
相隔2個月，終於又有機會相聚。（圖／Twitter@bijutsu1）
警衛北北的笑顏真是充滿愛呀～（圖／Twitter@bijutsu1）
警衛北北的笑顏真是充滿愛呀～（圖／Twitter@bijutsu1）
能夠有隻貓貓等待著的上班時光，一定整天都會充滿著活力吧，實在讓人好羨慕！警衛北北真的很幸福呀～（編輯：李家慧） 


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