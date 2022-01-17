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文鳥照太驚悚引瘋傳　推主急PO真相影片網笑歪：梗圖誕生！

推主在推特上分享這張照片，並表示：「臉的方向好像怪怪的……根本是仰躺嘛！到底是怎麼回事啦www」（圖／Twitter@mochimaru_1209）
推主在推特上分享這張照片，並表示：「臉的方向好像怪怪的……根本是仰躺嘛！到底是怎麼回事啦www」（圖／Twitter@mochimaru_1209）

李家慧

2022-01-17 16:04:33

大家先別急，別誤會啊！日本一名推主@mochimaru_1209平時喜歡分享自家文鳥Maru的可愛日常，但日前一張照片卻引起軒然大波！推主分享了Maru一張在鍋碗裡的照片，不少網友看了認為Maru是在熱騰騰的滾水中或熱油中，乍看之下驚嚇不已，因此馬上在推特上引起一陣瘋傳！ 

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推主在推特上分享這張照片，並表示：「臉的方向好像怪怪的……根本是仰躺嘛！到底是怎麼回事啦www」（圖／Twitter@mochimaru_1209）
推主在推特上分享這張照片，並表示：「臉的方向好像怪怪的……根本是仰躺嘛！到底是怎麼回事啦www」（圖／Twitter@mochimaru_1209）
推主日前拍攝了Maru玩水的影片，意外在過程中捕捉到Maru身體仰躺像是躺在水面上的姿勢，覺得很新奇就想說要分享出來，想不到這張照片意外瘋傳，似乎有不少網友誤會了。推主驚覺不妙，才趕緊出面解釋：「這是不是被誤會了啊？牠的腳是著地的唷！」並附上影片為證。 


Maru：聽說偶洗個澡就紅惹？（圖／Twitter@mochimaru_1209）
Maru：聽說偶洗個澡就紅惹？（圖／Twitter@mochimaru_1209）
推主：大家不要擔心！Maru很好沒事唷！（圖／Twitter@mochimaru_1209）
推主：大家不要擔心！Maru很好沒事唷！（圖／Twitter@mochimaru_1209）
網友紛紛留言：「為什麼第一眼看起來像水煮那樣的獵奇畫面？！」、「嚇我一跳！！差點以為牠被油炸」、「我第一眼看還以為這張是地獄圖，原來把這張圖看成煮沸圖的不只我一個XD」、「推主被誤會煮鳥還被嗆XDD （玩水啦！！）」、「本次攝影沒有任何動物受到傷害」、「大家都看成水煮太過分了……明明已經換鍋在冰鎮了好嗎（誤）」。 




網路上不只有許多假訊息，片面擷取資訊就斷章取義也可能引發誤會。因此還是建議大家在網路上看到覺得駭人的訊息，應小心勿過度解讀，也不分享來路不明的訊息，以免幫助了假消息散布。 


來看看推主分享Maru玩水的影片，其實很可愛的啦～（編輯：李家慧） 



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