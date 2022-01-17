文鳥照太驚悚引瘋傳　推主急PO真相影片網笑歪：梗圖誕生！

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推主日前拍攝了Maru玩水的影片，意外在過程中捕捉到Maru身體仰躺像是躺在水面上的姿勢，覺得很新奇就想說要分享出來，想不到這張照片意外瘋傳，似乎有不少網友誤會了。推主驚覺不妙，才趕緊出面解釋：「這是不是被誤會了啊？牠的腳是著地的唷！」並附上影片為證。
網友紛紛留言：「為什麼第一眼看起來像水煮那樣的獵奇畫面？！」、「嚇我一跳！！差點以為牠被油炸」、「我第一眼看還以為這張是地獄圖，原來把這張圖看成煮沸圖的不只我一個XD」、「推主被誤會煮鳥還被嗆XDD （玩水啦！！）」、「本次攝影沒有任何動物受到傷害」、「大家都看成水煮太過分了……明明已經換鍋在冰鎮了好嗎（誤）」。
pic.twitter.com/MF5UrMr9FF
— 坂下祥子 (@utu_sou) May 31, 2020
名画かと思いました（左右反転させてます） pic.twitter.com/d0ru8QJ4ll
— 社会的距離を保つよ う こ (@YOKO0713) May 31, 2020
網路上不只有許多假訊息，片面擷取資訊就斷章取義也可能引發誤會。因此還是建議大家在網路上看到覺得駭人的訊息，應小心勿過度解讀，也不分享來路不明的訊息，以免幫助了假消息散布。
來看看推主分享Maru玩水的影片，其實很可愛的啦～（編輯：李家慧）
動画もあるよ〜 pic.twitter.com/8zDlnBPfDe
— うた (@mochimaru_1209) May 31, 2020