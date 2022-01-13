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天生表情凶神惡煞的貓　奴才到底欠你多少罐罐？

天生表情凶神惡煞的貓　奴才到底欠你多少罐罐？
天生表情凶神惡煞的貓　奴才到底欠你多少罐罐？

楊采蓉

2022-01-13 14:42:35

大家還記得紅極一時的臭臉貓「塔達醬」，去年傳出病逝後令全國粉絲心碎一地，大家都非常想念去當小天使的牠。幸好長江後浪推前浪，最近臭臉貓的寶座位似乎後繼有人了！

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Kitzia有張流氓臉（圖／IG@grumpy_kitzia）
Kitzia有張流氓臉（圖／IG@grumpy_kitzia）
罐罐交出來！（圖／IG@grumpy_kitzia）
罐罐交出來！（圖／IG@grumpy_kitzia）
如果你還不認識這隻住在美國佛羅里達州名叫「Kitzia」的虎斑貓，就讓我們來為你介紹！Kitzia因為長著一張流氓臉而意外走紅，不滿的表情看起來就像你欠牠幾百萬個罐罐，別看人家長相充滿江湖味，其實人家可是不折不扣的女生呢！


當我說要全部吃光沒人敢說不！（圖／IG@grumpy_kitzia）
當我說要全部吃光沒人敢說不！（圖／IG@grumpy_kitzia）
Kitzia其實很親人！（圖／IG@grumpy_kitzia）
Kitzia其實很親人！（圖／IG@grumpy_kitzia）
雖然Kitzia總是擺著臭臉，事實上是隻可愛的貓、個性親人、喜歡和主人一起玩、偶爾才會發脾氣，不曉得真正生氣時主人能不能感受到？身為攝影師的主人喜歡用畫面紀錄Kitzia的生活，表示：「Kitzia給我帶來無限的歡樂，創造了永恆的回憶，而且是我無窮的能量來源！」


Kitzia是主人的心頭肉（圖／IG@grumpy_kitzia）
Kitzia是主人的心頭肉（圖／IG@grumpy_kitzia）
外表看起來脾氣暴躁的Kitzia引起很多人的關注，可以說是新一代「臭臉貓」代表！在IG帳號@grumpy_kitzia吸引4.6萬位粉絲追蹤，粉絲熱烈討論著：「這隻貓應該被稱作憤怒貓。」、「這隻貓咪不只生氣，牠還對整個宇宙生氣！」、「看起來像電影人物小魔怪！」、「像一個憤怒的老頭，尖叫著離開我的草坪！」大家別誤會牠啦～其實人家骨子裡很溫柔可愛啦！最後來瞧瞧Kitzia享受按摩的模樣。（編輯：楊釆蓉）


 
 
 
 
 
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