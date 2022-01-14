影／調皮金金掌壓奶貓被唸 轉移目標下場網笑翻：超屁
金金你真的是很故意捏！中途媽媽黃石堅養了隻5個月大的金金長歡，個性活潑的牠用不完的精力老是讓家中貓咪感到困擾。日前長歡見到幾隻中途奶貓，閒不下來的牠竟故意去壓奶貓，讓馬麻見狀馬上出嘴阻止。想不到長歡一個轉身，竟又回頭去惹三花貓紫米，馬上招來紫米一陣暴怒抓咬，讓馬麻無奈苦笑：「真的是欠打欸！」
影片中可以看到長歡先是出掌去壓一隻小橘貓的身體，讓馬麻立刻大叫：「喂！大欺小！」長歡被唸之後，反應卻是一個轉身，回頭踩踏紫米的手手，讓紫米整個瞬間暴怒，對著長歡又咬又抓。而長歡卻是直接躺在紫米面前，一臉不在意的樣子。馬麻只能苦笑說：「故意欸你啊，欠打、真的是欠打！」
其實紫米是很親貓狗的，平時和長歡也會一起睡覺、玩耍，只是長歡還是幼犬，有時會故意惹火紫米。黃小姐家中總共養了30幾隻貓，但長歡玩樂還不會控制力道，貓咪往往一看到牠能閃就閃。
網友看到影片都笑翻：「取錯名字了吧～常常歡……」、「長歡：喔！抱歉，踩到你了，但我是故意的」、「經典畫面，一直重看笑死我了！」、「不管是哪個圈子，都有屁孩存在……」、「一臉就是：打我啊笨蛋～」、「喵：可以請你們汪汪別那麼幼稚嗎？」。
最後來看看這段有趣的影片吧！（編輯：李家慧）