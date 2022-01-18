女子告別15歲老貓　當天竟遇中途貓深情看她：讓我來陪妳！

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克莉絲汀Kirsten Seeger是「Stray Cat Alliance流浪貓聯盟」的志工，經常幫忙照顧需要中途的貓咪。某一天她被通知幫忙接送一隻名叫「冠軍Champion」的8歲貓咪到獸醫院看診，當下她很猶豫，因為早上她才剛與自己15歲的老貓告別，心情相當沮喪，但最後還是打起精神去協助貓咪。當她開車載著冠軍前往醫院時，冠軍一直試圖掙脫籠子，為了安撫牠克莉絲汀將籠子打開摸摸牠，沒想到冠軍一直對她磨蹭撒嬌，好像知道她內心的傷痛想要安慰她！當醫師看見冠軍時，詢問克莉絲汀：「這是妳的貓嗎？」克莉絲汀搖頭表示牠只是中途貓，但是獸醫師看到冠軍凝視克莉絲汀的表情，帶著一抹微笑說了一句：「我覺得貓咪有不同的想法喔！」
冠軍跟著克莉絲汀回家後，無時無刻都在關注牠，用陪伴、撒嬌、抱抱與呼嚕，想要填補她內心的傷痛，這時克莉絲汀才發現冠軍有多麼甜蜜！一星期之後克莉絲汀宣告寄養失敗，幫冠軍改名為「塞爾吉歐Sergio」，正式收編牠成為家人，在愛的環繞下塞爾吉歐很快就增加體重，但是也更黏馬麻，而克莉絲汀認為與塞爾吉歐的相遇似乎是上天的安排，派小天使來療癒她的心，現在克莉絲汀將賽爾吉歐視為心頭寶貝，相信有了彼此的愛，貓咪與主人一定能過得很幸福！（編輯：陳珮瑜）