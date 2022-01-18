路遇浪貓隨口問「要不要跟我回家」　竟直接上踏板等出發！

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王先生曾養過一隻貓，過世之後就不敢再養其他貓咪，但身邊會帶些肉泥給路邊有緣的浪浪。當時王先生餵了一條肉泥給奶油貓之後，問了牠說：「要不要跟我回家？」沒想到奶油貓竟馬上跳上機車腳踏板，直盯著牠。王先生見附近有些紙箱、飼料盆和水盆，認為應該是有人在照顧，想說先去運動完再看看好了。想不到回來時，卻見到奶油貓依然睡在腳踏板上！
王先生將事發經過分享在網路上，並詢問網友：「各位會直接收編嗎？」引來許多網友回應：「留下簡易聯絡方式跟贖金數目就可擄走」、「已經選你為奴才了」、「喵表示：這麼明顯了還不快帶我回去！」、「人家等你那麼久不收說得過去嗎？」。
後來在與照顧奶油貓的愛媽聯繫之後，王先生決定收編牠。有趣的是，王先生一將籠子拿出來，奶油貓就自己走進去了，連食物都沒拿出來，收編的過程絲毫不費工夫，真的能感受到他們非常有緣呢！
在帶著奶油貓回家洗澡驅蟲之後，王先生心疼表示：「要拿籠子出來，帶牠去看醫生時，牠很抗拒，可能怕再次被丟棄吧。」奶油貓非常健康，也沒有掃到晶片。王先生說：「聽餵養的愛媽說，餵你飯的阿婆們都叫你小白，從今天起你就要冠我的姓，改叫王小白囉～」
據說王小白經歷了半年的浪浪生活。現在王小白又擁有了鏟屎官，每天都過得很開心囉～（編輯：李家慧）