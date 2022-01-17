兩名女子單車旅行遇見小浪貓大叫：可以加入嗎？

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女子瑪格達Magda在一次與友人參加單車旅行的途中，因為飢餓在某個小城鎮上找了一間餐館，準備好好享用一頓晚餐時，突然在門口遇見一隻瘦弱的小虎斑貓在街頭找食物，由於當時她們是唯一的客人，小貓咪趕緊跑向她們並且大聲喵喵叫討食，非常飢餓又缺乏安全感的模樣讓瑪格達與友人非常不捨，她們無法將小貓獨自留在那裡，便決定帶牠一起前往首都巴庫，再看看如何安置牠，並為牠取名「易奇Icky」。瑪格達改造了單車置物箱，提供易奇一個「專屬座位」，雖然一開始牠有一點不安，但是很快就適應而且享受旅途中的風景，易奇知道待在瑪格達身邊是安全的，因此無論她們搭帳棚野營，或是停下車走走散步，易奇都乖巧地緊緊跟隨不亂跑。
瑪格達看著易奇漸漸充滿活力又非常親人，下定決心一定要幫牠找一個很棒的家，因此當她們抵達巴庫市區，立刻前往Azerbaijan Animal Rescue Center動物救援中心尋求協助，一名工作人員知道易奇的來歷後，立刻在臉書社團分享牠的故事並尋求主人，幸運的是五個小時後一名來自蘇格蘭的男子吉姆Jim表示他願意領養易奇，並且與牠一見鍾情，有了家人的易奇過得非常開心又幸福，已經從一隻瘦弱的小浪貓變成漂亮的大虎斑，現在快來一起看看牠的故事吧！（編輯：陳珮瑜）