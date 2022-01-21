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影／小橘貓站起來肚肉抖抖抖嗯便便　網：忘了喝孟婆湯？

奶茶賣力地用「異於常貓」的姿勢便便。（圖／網友廖芬芳提供）
奶茶賣力地用「異於常貓」的姿勢便便。（圖／網友廖芬芳提供）

李家慧

2022-01-21 15:05:53

日前蘭嶼居家關懷協會收編了隻白貓浪浪，過沒多久竟順利誕下5隻小奶貓。任職於協會的廖芬芳每天就是一邊上班一邊與奶貓為伍，沒想到日前卻撞見小橘貓奶茶上廁所的奇妙姿勢！ 

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奶茶先是將砂撥到自己滿意的狀態，屁屁正打算開始用力，但腳也沒閒下來。牠將前腳騰空只用後腳直立起來，然後就用這樣的姿勢出力，肚肚因此抖抖抖個不停，表情看起來也相當賣力。這段影片被分享到貓咪社團後，引起許多網友笑翻轉傳！ 


奶茶賣力地用「異於常貓」的姿勢便便。（圖／網友廖芬芳提供）
奶茶賣力地用「異於常貓」的姿勢便便。（圖／網友廖芬芳提供）
網友看了紛紛留言：「好強的核心」、「上廁所不忘練功夫」、「這未來有志氣，連上廁所都這麼認真」、「是不是忘記喝孟婆湯以為自己還是人」、「看樣子這孩子以後必須買坐式馬桶了」、「站著腸子比較通XD」。 


不過也有貓奴網友擔心小貓是否便祕，或是因為愛乾淨，不想碰到其他貓咪的排泄物，才會出現這樣的姿勢。廖小姐則表示這陣子也還在教小貓們如何上廁所，也有特別注意牠們喝水的量和排泄物的狀態，大便摸起來沒有太硬。協會收編的成貓都是在附近戶外上廁所，可能因為身邊沒有學習的對象，小貓才會自己摸索。 


貓媽媽生小孩時，廖小姐在一旁觀察，過程中有種說不出的感動。（圖／網友廖芬芳提供）
貓媽媽生小孩時，廖小姐在一旁觀察，過程中有種說不出的感動。（圖／網友廖芬芳提供）
奶貓都很健康，也讓廖小姐放下心來。（圖／網友廖芬芳提供）
奶貓都很健康，也讓廖小姐放下心來。（圖／網友廖芬芳提供）
白貓媽媽在4月24日生下5隻奶貓，雖然當時廖小姐仍在上班，依然在一旁安靜觀察，她很有感觸地表示：「很難形容，這樣近距離看著新生命的感動。」目前其中3隻小貓已送養給當地人，剩下奶茶和小不點還留在廖小姐身邊。 


貓媽媽和小萌貓們。（圖／網友廖芬芳提供）
貓媽媽和小萌貓們。（圖／網友廖芬芳提供）
小貓個性都很黏人，愛塞奶，讓廖小姐笑說：「每天都被萌到不想上班！」（圖／網友廖芬芳提供）
小貓個性都很黏人，愛塞奶，讓廖小姐笑說：「每天都被萌到不想上班！」（圖／網友廖芬芳提供）
其中3隻小貓已經找到家。（圖／網友廖芬芳提供）
其中3隻小貓已經找到家。（圖／網友廖芬芳提供）
目前剩下奶茶（圖左）和小不點（圖右），還在廖小姐身邊。（圖／網友廖芬芳提供）
目前剩下奶茶（圖左）和小不點（圖右），還在廖小姐身邊。（圖／網友廖芬芳提供）
不過飼主若看到毛孩有異常狀況，還是建議可以諮詢獸醫，了解毛孩的狀況，讓毛孩得到最佳照顧唷！最後來看看奶茶上廁所的影片吧～（編輯：李家慧） 



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