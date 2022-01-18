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小獅子遭虐打斷腿棄穀倉　救難人員心痛控訴：根本地獄！

受虐的辛巴被發現時身上髒兮兮的，全身虛弱、消瘦，幾乎快撐不下去。（圖／Karen Dallakyan）
受虐的辛巴被發現時身上髒兮兮的，全身虛弱、消瘦，幾乎快撐不下去。（圖／Karen Dallakyan）

李家慧

2022-01-18 18:51:44

俄羅斯一隻小獅子後腿遭惡意打斷，除此之外，身上還患有褥瘡、腸阻塞及腿部肌肉萎縮種種症狀。牠被發現時幾乎快要餓死，身上滿是結霜的水，因遭遇虐打脊椎也受了傷，讓救援人員心痛直呼：「那根本就是地獄！」 

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受虐的辛巴被發現時身上髒兮兮的，全身虛弱、消瘦，幾乎快撐不下去。（圖／Karen Dallakyan）
受虐的辛巴被發現時身上髒兮兮的，全身虛弱、消瘦，幾乎快撐不下去。（圖／Karen Dallakyan）
獸醫師Karen Dallakyan描述辛巴「從人類身上受到如汪洋大海一樣多的痛苦」。（圖／Karen Dallakyan）
獸醫師Karen Dallakyan描述辛巴「從人類身上受到如汪洋大海一樣多的痛苦」。（圖／Karen Dallakyan）
救援人員將這隻小獅子命名為辛巴，並緊急送到獸醫師Karen Dallakyan那裏接受治療，在經過緊急手術與3個月的照顧之後，辛巴才漸漸康復。目前牠正慢慢接受復健，經過緩慢卻疼痛的過程，已進步到能小步快跑，但身上仍留有無法復原的殘疾傷害。  


漸漸恢復健康的辛巴，毛髮也長了回來，亮麗許多。（圖／Karen Dallakyan）
漸漸恢復健康的辛巴，毛髮也長了回來，亮麗許多。（圖／Karen Dallakyan）
Karen形容辛巴的復原像是一場奇蹟。（圖／Karen Dallakyan）
Karen形容辛巴的復原像是一場奇蹟。（圖／Karen Dallakyan）
現在的辛巴身體和心靈都好很多，還會抱著布偶玩耍。（圖／Karen Dallakyan）
現在的辛巴身體和心靈都好很多，還會抱著布偶玩耍。（圖／Karen Dallakyan）
Karen說：「惡劣的攝影師將牠的骨頭打斷，就為了讓牠逃不了，乖乖在原地陪著遊客拍照。」辛巴所受到的種種痛苦，源自於惡劣的觀光牟利。當時的小獅子辛巴才幾周大，卻被迫和媽媽分開，與遊客拍照賺取收益。為了防止逐漸長大的辛巴會逃跑，攝影師選擇將牠的後腿打斷，但最後辛巴卻被遺棄在一個穀倉內，任憑牠挨餓受凍。 


Karen在一場視訊會議中有機會和總統普丁提及此事，普丁一聽當下便承諾，會請執法單位採取行動，而事後Karen也表示目前已進入調查階段。但該名被指控的攝影師否認自己虐待任何動物，並表示早已將小獅子轉交給新飼主。（編輯：李家慧） 


 
 
 
 
 
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Доброе утро! #симбаживи #ПриютСпасиМеня #карендаллакян
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