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小狐狸交到貓咪好麻吉　開心作伙：偶們要永遠在一起　

小狐狸交到貓咪好朋友　開心作伙：偶眠要永遠在一起　
小狐狸交到貓咪好朋友　開心作伙：偶眠要永遠在一起　

楊采蓉

2022-01-25 16:01:27

這不是卡通情節，是真真實實發生在日本的一段佳話！日本北海道一處飼養六十幾隻狐狸的北狐牧場（北きつね牧場），最近有隻小狐狸誕生，沒想到緣分就是這麼奇妙，竟然與牧場的虎斑貓意外發展成好麻吉！

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小狐狸的好朋友是隻貓（圖／Twitter@fox_info_net）
小狐狸的好朋友是隻貓（圖／[email protected]_info_net）
北狐牧場在官方推特上@fox_info_net釋出幾張小狐狸與貓咪膩在一塊的照片，友誼跨越種族。虎斑貓叫「咪醬ミーちゃん」、小狐狸叫「幸醬サチちゃん」，咪醬緊緊抱住比自己體型還小的幸醬，總是形影不離黏在一起、畫面超級溫馨、感情好到羨煞旁人！


玩耍中（圖／Twitter@fox_info_net）
玩耍中（圖／[email protected]_info_net）
不少網友看到咪醬咬住幸醬很擔心造成傷害，牧場解釋：「貓咪與狐狸玩起來，其實比小狐狸和小狐狸還安全。 」因為疫情的關係北狐牧場必須等到六月才可能開放參觀，如果想看更多可愛的互動，牧場推出一本以小狐狸為主題的寫真集，放在官網商店中販售。


總是黏在一起（圖／Twitter@fox_info_net）
總是黏在一起（圖／[email protected]_info_net）
咪醬和幸醬的夢幻合照在推特上獲得10.3萬愛心，網友被牠們可愛的行為所療癒，留言表示：「好珍貴的畫面。」、「貓對小狐狸很有愛」、「咪醬發揮母性本能」、「什麼！家貓和可以狐狸相處融洽。」（編輯：楊釆蓉）



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