黑白浪貓要求進女子家　撒嬌：你家借我當育嬰房好嗎？

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南希Nancy Meyer某天從窗戶發現屋外的草坪上出現一隻黑白貓咪，從那天起她經常在附近遇見牠，南希覺得牠很可愛想與牠交朋友，因此花了一星期的時間與牠打關係，黑白貓雖然有一點警戒，但是感受到南希釋出的善意，於是慢慢卸下心房開始對她撒嬌，出現在她家走道上的頻率也越來越高。有一天當南希準備出門上班時，一開門黑白貓竟然主動溜進她家探索，覺得滿足後之後才跟著南希一起出門，但是第二次當牠又溜進屋，南希這才發現原來牠已經懷孕，正在找安全的地方準備待產！南希知道浪貓主動向陌生人求助是一件不容易的事，更了解貓咪已選上了自己，於是只要她在家，一定會呼喚貓咪進屋，也讓牠隨時保有自由進出屋子的權利，更在門口放置一個溫暖的小窩，以備不時之需。很快地貓咪在小窩生下兩隻健康小貓，一隻全白一隻黑白，南希立刻將一家三口移進屋內，直接把自家當作「育嬰房」照顧貓咪！
南希看著小奶貓們一天一天長大，從學習走路到張開眼睛，還有貓媽媽漸漸習慣信任自己，覺得很高興也非常有成就感。南希表示目前已經幫奶貓們找到主人，等到牠們再長大一些就可以前往新家，而貓媽媽可以留在南希家或是另外再為牠找家，無論如何貓咪一家三口已經不用繼續在外面流浪，未來都能過上幸福又快樂的生活，現在一起來看看貓咪們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）