被貓聞身很不滿　金金只能皺鼻露齒：我沒生氣！

我是廣告 請繼續往下閱讀
住在紐約的女孩蘿蜜Romy飼養了一隻黃金獵犬黛西Daisy與橘貓馬可Marco，她與金金的感情相當好，因此黛西總是最聽她的話又非常乖巧，只是每一隻動物都有一個地雷點，而黛西正好就是不喜歡被摸身體，因此某一天當家中橘貓馬可靠近牠東聞西聞，還意圖幫牠理毛時，金金就不自覺露出非常不滿的表情……
雖然黛西對於馬可「侵門踏戶」地大剌剌聞牠的身體感到相當不悅，不過仍然遵守蘿蜜的教訓「不可以吵架」，因此牠只能皺起鼻子，不時露出牙齒，即使感覺到滿滿怒氣卻也不敢對貓咪亂來！影片一po出許多網友紛紛被牠表情給逗樂了，留言說：「感覺很不滿」、「明明努火中燒卻不敢動」、「不得不屈服貓咪與主人的勢力」、「貓咪很煩一直挑戰金金的極限XD」、「要小心別讓狗狗咬貓咪喔！」蘿蜜事後也表示其實兩隻毛孩是超級好朋友，雖然金金看起來好像很兇，但從來沒發生過咬傷事件，牠只是會做做樣子而已，請大家不用擔心，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
在 Instagram 查看這則貼文My cat has no concept of boundaries #boundaryviolator #catversusdog #goldenretriever #orangetabby #thatsmytoy #boundaryviolation #invadingmyspace #cat#dog#griwl#snarlingdog #sillydawg #sillydog#orangecat #nj#nyc#njmodel #nycmodel #romy#model @alexandra.stanek_ @laurlaurstan @lifeofdaisythegolden #thelifeofdaisythegolden * Jukin Media Verified * Find this video and others like it by visiting https://www.jukinmedia.com/licensing/view/1011492 For licensing / permission to use, please email licensing(at)jukinmedia(dot)com.
Romy（@romypiper）分享的貼文 於 張貼