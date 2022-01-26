谷歌空拍圖驚見自家大肥貓　奴才爆料：連野狐都怕牠！

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他偷偷爆料Dansak躺在自家庭院時意外被記錄下的衛星照片，他截圖並逗趣表示：「我真的不是說我家貓咪很大唷～但這就是牠在Google地球上的樣子。」從截圖中可以看到衛星圖片是在很遠、很高的地方，從上往下拍他們家，但卻能很明顯看到一坨黑白色的「毛團」，就這樣橫躺在地上。
因為非常多網友前往該推文朝聖，主人也加碼爆料，Dansak個性非常兇狠，兇殘的程度連獸醫在牠要轉診給另一名獸醫時，都還特別在紙條上加註：「這隻貓咪是個渾球！」而事實上主人還曾目睹牠獨自追著兩隻野狐，兇到連主人都要讓牠幾分。
網友一看都驚呆：「主人：我家的貓連太空中都看得到～」、「我也試過我家的，可是沒大隻到看得這麼清楚……」、「這不是貓吧，是美洲獅偷穿企鵝的制服」、「谷歌不是應該幫牠打碼維護隱私權？」、「牠也太太太太太大了吧！」、「這隻絕對是牛」。
但這則歡樂推文的背後，其實是主人心中對Dansak滿滿的懷念。事實上Dansak已不在了，離世前牠因患疾胸口裝了一個導管，每天主人都必須幫牠將體內的廢棄物引導出來，為了讓牠早日康復，主人幫牠穿上了可愛的小紅衣。主人分享著這段和牠一起經歷的重要時刻，也告訴網友，這是自己最喜愛、最印象深刻的一張照片。
主人在分享最後這段生病的小故事時，也讓許多網友紛紛融化，感謝他給Dansak這麼好的照料和生活，在貓生最後的一小段路願意好好陪伴牠。
雖然主人用逗趣、幽默的方式分享Dansak在谷歌衛星圖上的影像，但其實這也是他對Dansak滿滿的思念。即使Dansak已經不在了，家中也多了隻新的貓咪，主人表示：「我們很開心擁有許多快樂的回憶，分享的這些故事和來自各界的祝福我想都是紀念牠最棒的方式了！」（編輯：李家慧）
I’m not saying our last cat was big, but here he is on Google Earth. pic.twitter.com/D0muiszPhe
— Malcolm McKenzie (@fourhourtarget) June 14, 2020