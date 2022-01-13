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影／主人揹起萌臉奶油老犬　感性承諾：帶你一起征服小百岳！

主人揹起萌臉奶油老犬　感性承諾：帶你一起征服小百岳！
主人揹起萌臉奶油老犬　感性承諾：帶你一起征服小百岳！

楊采蓉

2022-01-13 16:41:56

「執子之手，撿屎到老」這是對毛小孩多麼棒的承諾！家住彰化的郭小姐家裡養隻米克斯老狗「雞腿」，牠有雙無辜大眼、招牌迷人的陽光笑容，看不出牠這般可愛外表目前竟然已14歲，大概是歲月在牠身上不著痕跡。郭小姐的爸爸熱愛爬山健行，雞腿從小便忠心耿耿地跟隨主人登山越嶺，儼然是個守護使者！

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雞腿的招牌迷人笑容～（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
雞腿的招牌迷人笑容～（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
「你能打到這裡真是不容易啊，人類！但到此為止了，接下來由我白斬雞腿來對付你。」（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
「你能打到這裡真是不容易啊，人類！但到此為止了，接下來由我白斬雞腿來對付你。」（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
郭小姐當年就讀高中時，班上同學在打掃外掃區時發現水溝有一隻幼犬、接著回到班上大聲問有誰要養？愛動物的郭小姐看一眼就決定收編，帶回家仔細觀察這隻米克斯小狗全身雪白、看起來超像白斬雞，因此替牠取名為：「雞腿（台語）」。後來郭小姐因工作住在外所承租的套房不允許養狗，才將雞腿送回家跟爸媽同住。


雞腿小時候根本就是拉不拉多啊！（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
雞腿小時候根本就是拉不拉多啊！（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
郭小姐和年輕時的雞腿，狗狗完全沒變！（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
郭小姐和年輕時的雞腿，狗狗完全沒變！（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
郭小姐爸媽經常帶雞腿去踏青看風景、與家人的感情非常緊密，就連郭小姐懷孕生子、雞腿也對小孩相當友善。有一回家人悠閒地待在庭院時，主人命令雞腿坐下，一向怕髒的牠不肯坐在草皮上，反而是小朋友聽從命令坐下來，結果雞腿一直急忙想把小主人拉起來，畫面實在是既可愛又溫馨！


雞腿：小主人快起來！（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
雞腿：小主人快起來！（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
雞腿最愛踏青看風景（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
雞腿最愛踏青看風景（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
雞腿跟小孩的感情是如此的純真！（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
雞腿跟小孩的感情是如此的純真！（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
幾年下來雞腿跟隨主人挑戰好多山，目前14歲的牠體力大不如前，最近爬山對牠來說有點吃力，主人便物色了一個狗狗背包表示：「如果牠爬累了就可以揹著牠。」希望讓熱愛爬山的雞腿能適度休息，挑選背包時還很擔心雞腿會不會排斥或是不舒服，幸好一揹起來雞腿的表情好像很「速西」～垂下耳朵、水汪汪大眼的賣萌模樣實在是太可愛了！


試揹時雞腿表情很「速西」超可愛！（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
試揹時雞腿表情很「速西」超可愛！（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
以後爬山就揹著你～（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
以後爬山就揹著你～（圖／FB@良心貓罐頭Katsura Xanbi授權提供）
郭小姐還聽到爸爸對雞腿說：「我們一起變老喔！」聽聞這段話郭小姐整個心都酸起來，老爸卻說是因為還年輕才會這樣看待。恨不得時間停止的郭小姐將試揹照片畫下來，希望可以永遠珍藏這一幕！畫作分享在粉絲專頁「良心貓罐頭Katsura Xanbi」上迅速獲得熱烈迴響，有網友說：「分點洋蔥給你」、「靠欸整個眼眶泛淚，真的只是因為年紀還沒到嗎？我覺得我一輩子都會為這種事難過T_T」、「這張滿滿的愛」、「牠表情真的超好笑」。（編輯：楊釆蓉）


我爸媽常常帶我家狗狗雞腿去爬山，
挑戰了好多山。
.
雞腿今年已經14歲了最近爬山對牠來說有點吃力，
我爸就物色了一個狗狗背包，說如果她爬累了就可以揹她。
.
挑選款式時很擔心雞腿會不喜歡在包包裡啊～或是她不舒服之類的，
畢竟她不算小型犬。…
良心貓罐頭Katsura Xanbi 發佈於 2020年7月9日 星期四

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