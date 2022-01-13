影／主人揹起萌臉奶油老犬　感性承諾：帶你一起征服小百岳！

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郭小姐當年就讀高中時，班上同學在打掃外掃區時發現水溝有一隻幼犬、接著回到班上大聲問有誰要養？愛動物的郭小姐看一眼就決定收編，帶回家仔細觀察這隻米克斯小狗全身雪白、看起來超像白斬雞，因此替牠取名為：「雞腿（台語）」。後來郭小姐因工作住在外所承租的套房不允許養狗，才將雞腿送回家跟爸媽同住。
郭小姐爸媽經常帶雞腿去踏青看風景、與家人的感情非常緊密，就連郭小姐懷孕生子、雞腿也對小孩相當友善。有一回家人悠閒地待在庭院時，主人命令雞腿坐下，一向怕髒的牠不肯坐在草皮上，反而是小朋友聽從命令坐下來，結果雞腿一直急忙想把小主人拉起來，畫面實在是既可愛又溫馨！
幾年下來雞腿跟隨主人挑戰好多山，目前14歲的牠體力大不如前，最近爬山對牠來說有點吃力，主人便物色了一個狗狗背包表示：「如果牠爬累了就可以揹著牠。」希望讓熱愛爬山的雞腿能適度休息，挑選背包時還很擔心雞腿會不會排斥或是不舒服，幸好一揹起來雞腿的表情好像很「速西」～垂下耳朵、水汪汪大眼的賣萌模樣實在是太可愛了！
郭小姐還聽到爸爸對雞腿說：「我們一起變老喔！」聽聞這段話郭小姐整個心都酸起來，老爸卻說是因為還年輕才會這樣看待。恨不得時間停止的郭小姐將試揹照片畫下來，希望可以永遠珍藏這一幕！畫作分享在粉絲專頁「良心貓罐頭Katsura Xanbi」上迅速獲得熱烈迴響，有網友說：「分點洋蔥給你」、「靠欸整個眼眶泛淚，真的只是因為年紀還沒到嗎？我覺得我一輩子都會為這種事難過T_T」、「這張滿滿的愛」、「牠表情真的超好笑」。（編輯：楊釆蓉）
我爸媽常常帶我家狗狗雞腿去爬山，
挑戰了好多山。
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雞腿今年已經14歲了最近爬山對牠來說有點吃力，
我爸就物色了一個狗狗背包，說如果她爬累了就可以揹她。
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挑選款式時很擔心雞腿會不喜歡在包包裡啊～或是她不舒服之類的，
畢竟她不算小型犬。…
由良心貓罐頭Katsura Xanbi 發佈於 2020年7月9日 星期四