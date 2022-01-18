影／貓姊妹「完美神同步」萌翻網友：意圖使人養2隻貓

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主人在貓姊妹4～5個月大時向中途領養、兩隻貓今年已經三歲。戴著蝙蝠俠面具的賓士貓叫「小蝙蝠」的個性活潑頑皮又呆萌，以為自己是狗狗、喜歡玩球球和你丟我撿遊戲，表情超級無敵多，可以說是「貓界二哈」代表！三花貓「Robin」是傲嬌又注重形象的小美女，個性比較慢熟怕生，拍照時永遠只有睡著和驚恐兩種表情，陌生人到家裡來的時候會自己開櫃子門躲進深處。
主人說其實「Robin」非常愛撒嬌，每天晚上都找媽咪討抱睡覺，很喜歡被拍屁屁！「小蝙蝠」反而不喜歡抱抱，但因為知道媽咪很需要吸貓，所以被抱住的時候都會勉強自己忍耐不跳開。兩姊妹非常親人，全身上下都可以被擼喔！每天總是打打鬧鬧，也很常相親相愛地幫對方洗澡，然後又由愛生恨的打起來。
養著養著、不知道從什麼時候開始，主人發現牠們常常不約而同地在同時間擺出一樣的姿勢，因此努力收集很多照片後，分享神同步系列的照片文章，許多網友看過貓姊妹同步照都被萌到留言：「484PS啊？XDDD」、「天生一對～」、「意圖使人想養兩隻貓啊！」、「買一送一！太可愛了吧XD」、「我是覺得妳就承認妳在練習Photoshop就好」、「應該是合體技XD」。
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主人透露其實在養牠們之前，曾向同一位中途領養過另一對貓兄妹，不幸的是一個月後貓哥哥因為FIP去當天使了，讓主人傷心欲絕甚至有點不敢再養貓，因為沒有勇氣再次面對分離，還好朋友當時提醒一句：「不要因為害怕失去就不敢去愛！」。後來因緣際會下在中途那又看到「小蝙蝠」跟「Robin」超可愛的照片（IG帳號大頭貼那張）、鼓起勇氣決定領養，當時非常多人都想要領養牠們，主人很感謝中途選擇把貓姊妹託付給她，現在才有兩隻開心果，有貓咪的日子每天都很幸福！（編輯：楊釆蓉）