影／奶貓上廁所被「3巨頭」圍觀　網笑：牠會棒不出來啦！

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洪小姐表示自己家裡原本已經有三隻貓咪與兩隻狗狗，但是日前家人上班時，經過佛堂聽見奇妙的小貓叫聲，請工務單位鋸開管路後就發現一隻小小橘白貓，雖然這已不是家人第一次遇見奶貓，但覺得與牠特別有緣是「天下掉下來的禮物」，經獸醫檢查後就決定收編並取名「一級棒」。雖然一開始一級棒正在接受隔離，但家中的熟齡大貓大狗特別熱情、對牠非常好奇，尤其是一歲多的橘貓「麒麟」，只要有機會就會亂入對小貓「巴頭示威」，不過一級棒也不是省油的燈，雖然個子小卻一點都不怕生，只要一放風很快地就跟大貓大狗混熟，就算被哈氣也會兇回去，而且已完全發揮橘貓本色，相當會吃。
只是一級棒剛來到新家、準備上廁所時，卻引來麒麟與另一隻美短「錢錢」與紅貴賓好奇觀看，而且麒麟還踏進貓砂盆巴牠的頭！面對「3巨頭」團團包圍一級棒面露困惑，洪小姐覺得這一幕太搞笑了，立刻拍下來分享在貓咪社團還獲得上萬名網友按讚分享，不少人笑說：「牠會棒不出來啦」、「旁邊的前輩是在技術指導嗎？」、「三娘教子」、「看來是不得了的高官，上廁所還有保鏢」、「上個廁所壓力山大」、「大貓：喂！新來的！ 你上厠所前拜過碼頭了嗎？」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）