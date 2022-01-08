想送草莓給神明吃？當心美意犯大忌 不能上供桌原因揭曉
又到了草莓大軍全面侵襲少女心的季節了！除了「草莓王國」苗栗大湖之外，新竹、南投、台南多處也有大片草莓園強勢佔領，許多少女心早已被草莓鮮豔飽滿的外貌迷得不要不要的，你準備好正面迎戰了嗎？農曆年將至，有許多人存著一顆虔誠、感激的心要到廟裡感謝眾神這一年來的照顧和庇佑，大家都會準備得一家比一家還要「澎湃」，所有最好的、當季水果都可以在供桌上看到。如果想說現在是草莓季就準備新鮮草莓、草莓大福、草莓蛋糕給神明吃，那你可要小心自己不想心犯了禁忌！
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 07:00:00
為什麼供品不能準備草莓呢？先問大家一個問題，大家都知道吃火鍋常會吃到的「明天見」是什麼嗎？答案是「金針菇」，因為常常吃了金針菇隔天上廁所的時候，就又會見面了，就是因為它是如此陰魂不散的好朋友，才得此「美名」。
草莓也是「明天見」系列，另外還有番茄、芭樂、釋迦等等……大家都在這系列中。「明天見」系列之所以不能拿來當供品，主要是因為這些水果吃下去後種籽會直接經由腸道排出，那些籽以後還會長出新芽，這樣被認為對神明不敬，所以這些水果都是上不了神桌的供品喔！
不只是不能拜神明，中元普渡時更是不能上桌！不能上桌！不能上桌！（因為很重要所以說三遍）因為準備「明天見」系列給好兄弟吃，真的就又會「明天見」了，更有可能「每天見」……所以，供品準備得恰當很重要，NG供品千萬不能上桌，草莓的逆襲自己在馬桶裡看到就好，就不要為難神明了吧。（編輯：黃彥昇）