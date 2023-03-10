觀音聖誕日！祂究竟是男還是女？　學者：觀音有33種化身

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀世音菩薩慈母的形象深植人心，但從敦煌石窟壁畫或是唐朝以前留下的繪畫，卻又做男裝扮相，觀世音菩薩的性別成謎，難不成祂也融入社會扮起偽娘普渡天下蒼生？
《悲華經》記載，觀世音本名不眴，是無量劫前轉輪王無諍念的長子。祂在寶藏佛面前發願，如果不能免除眾生的煩惱痛苦，祂永遠都不成佛，於是寶藏佛就位祂授記為觀世音。為了讓眾生從煩惱中解脫，堂堂王子睜開祂的雙眼雙耳，放棄成佛就為了我們大家。
佛教傳入中國，觀世音菩薩依然維持男身的形象。隨著《普門品》的普及，到了宋朝佛、道交流廣泛互相吸收，人們將道教的慈航真人與觀世音菩薩視為同一個神明。魚籃觀音、白衣觀音的故事流傳於民間，人們便以當時女子模樣為基礎，打造觀世音菩薩的塑像。
觀世音菩薩慈母的形象在民間信仰中相當顯著，對此一現象已故的聖嚴法師在《觀世音菩薩普門品》一書中提到，女人的苦難自古以來比男人多，而女人和善忍耐的特性，是男性少有的。觀世音菩薩藉著現女身，來表現忍辱和慈悲。
觀世音菩薩的任務是為了解救眾生，隨著要渡化的對象而改變形象，不見得只限於人類，也可能會是動物，或各種樣態。你看到的觀世音菩薩和我看到的不同也是合理的，因為祂要處理的不一樣，甚至可以說觀世音菩薩是無法用性別定義。
糾結已久的問題有了答案，大家可以安心參拜，也不用爭得臉紅脖子粗。