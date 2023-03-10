觀音聖誕日！祂究竟是男還是女？　學者：觀音有33種化身

▲今日農曆2月19日是觀音菩薩佛誕日，也是少有的天赦日。不過一直以為都有不少人為觀音菩薩性別是男或是女感到疑惑。（圖／記者黃彥昇攝 2021-03-31）
▲今日農曆2月19日是觀音菩薩佛誕日，也是少有的天赦日。不過一直以為都有不少人為觀音菩薩性別是男或是女感到疑惑。（圖／記者黃彥昇攝 2021-03-31）

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今（3/10）天農曆2月19日是觀音聖誕，也是少有的天赦日，不少廟宇舉行舉辦祝壽大典，並分送壽桃給、麵線給信眾吃平安、共沐神恩。而一直以來，觀世音菩薩的性別一直是人們討論的話題，每隔一陣子總會是會提出觀世音菩薩究竟是男是女，就讓宗教學者來幫大家解惑。

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宗教學者林書竹曾表示，佛經《普門品》中觀音菩薩具有33種化身，身為觀察世間聲音的菩薩，祂是男人、是女人、是老人、是小孩，是任何已知和未知的形象。

觀世音菩薩慈母的形象深植人心，但從敦煌石窟壁畫或是唐朝以前留下的繪畫，卻又做男裝扮相，觀世音菩薩的性別成謎，難不成祂也融入社會扮起偽娘普渡天下蒼生？

《悲華經》記載，觀世音本名不眴，是無量劫前轉輪王無諍念的長子。祂在寶藏佛面前發願，如果不能免除眾生的煩惱痛苦，祂永遠都不成佛，於是寶藏佛就位祂授記為觀世音。為了讓眾生從煩惱中解脫，堂堂王子睜開祂的雙眼雙耳，放棄成佛就為了我們大家。

佛教傳入中國，觀世音菩薩依然維持男身的形象。隨著《普門品》的普及，到了宋朝佛、道交流廣泛互相吸收，人們將道教的慈航真人與觀世音菩薩視為同一個神明。魚籃觀音、白衣觀音的故事流傳於民間，人們便以當時女子模樣為基礎，打造觀世音菩薩的塑像。

觀世音菩薩慈母的形象在民間信仰中相當顯著，對此一現象已故的聖嚴法師在《觀世音菩薩普門品》一書中提到，女人的苦難自古以來比男人多，而女人和善忍耐的特性，是男性少有的。觀世音菩薩藉著現女身，來表現忍辱和慈悲。

觀世音菩薩的任務是為了解救眾生，隨著要渡化的對象而改變形象，不見得只限於人類，也可能會是動物，或各種樣態。你看到的觀世音菩薩和我看到的不同也是合理的，因為祂要處理的不一樣，甚至可以說觀世音菩薩是無法用性別定義。

糾結已久的問題有了答案，大家可以安心參拜，也不用爭得臉紅脖子粗。

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