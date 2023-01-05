今迎小寒吃什麼？除了臘八粥開運　「這物」最暖身驅寒

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今年的小寒在國曆1月5日，是二十四節氣中的第二十三個節氣。小寒的下一個節氣是「大寒」，但大家常常看了詞的字面就以為一年裡最冷的是「大寒」，但其實剛好相反，小寒才是一年中最寒冷的一天。
台灣因位處南方，氣溫不至於低於零度，不會有凍土，農田的農作物也沒有明顯的越冬期，因此僅需注意小寒時節要施加的冬肥即可；但有時碰上冷空氣團來給小寒「面子」，那麼氣溫也會像坐溜滑梯一路探低，所以還是要注意保暖！另外，台灣平地和高山氣溫也還是差距極其顯著。
先人們習慣從小寒這天的天氣來推斷未來的氣候，也因此有許多諺語的誕生，像是「小寒無雨，大暑必旱」、「小寒若是雲霧天，來春定是乾旱年」、「小寒大寒寒得透，來年春天天暖和」，可見小寒在二十四節氣中的重要性。
「小寒」吃什麼？
各地在小寒時皆有「食補」的習俗，像是冬天絕不能缺少的「臘八粥」，臘八粥可刺激食慾、溫暖腸胃、祛寒的作用，所以不只是小寒，還有之前介紹的冬至、之後的大寒，許多地區都會習慣吃臘八粥。
另外有些地區會吃糯米飯，將糯米和白米以6：4的比例烹煮而成，再將一些肉末或香腸丁、青蔥拌入炒熟；糯米飯熱呼呼的，總帶給人溫暖的感覺，且因為糯米糖分含量較一般白米高，再加上從中醫學角度來看糯米有補氣、益氣的功效，因此從以前到現在都認為糯米飯利於驅寒。
羊肉爐加當歸山藥暖身
而在台灣最常見的驅寒食補方法，莫過於吃一鍋熱滾滾的羊肉爐了！羊肉是溫熱食物中性價比最高的食材，若再加入當歸、山藥一起煮，並以生薑、大蔥調味，這個冬天絕對可以暖暖過。但要注意過猶不及，吃多了上火反而會造成反效果。（記者：黃彥昇）