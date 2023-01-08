尾牙抽獎不想槓龜？用「4招」運氣飆漲：大獎一定帶回家

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歲末年終，又到了尾牙旺季，在疫情趨緩之後，今年不少公司都會精心策劃豐富的尾牙晚會。而絕大多數的員工最期待的肯定是公司所準備的抽獎活動！不管是獎金、禮券還是獎品，大家都希望可以當上幸運兒「一夜致富」。如果不想只是去當「尾牙邊緣人」，吃頓飯就兩手空空回家，今天教大家4招，趕緊筆記下來照做，讓你參加完尾牙大豐收。
尾牙提升運氣4招
招式1：穿著亮色、紅色的衣物
避免穿著暗色系衣物，盡量穿亮色系、紅色系，提高自己的運勢，且紅色象徵「紅紅火火」，是招財的必備色！
招式2：修剪臉部雜毛
眉毛、鼻毛、鬍子等臉部的雜毛修剪乾淨，重要的是讓自己神清氣爽，如此運勢也會提升，有些瀏海過長的人，最好是能把瀏海夾起來，別讓財神錯過你！
招式3：隨身帶著致勝紅包袋
命理老師提供的小撇步是在紅包袋內放入一把粗鹽、36粒白米，如此就可以趨吉避凶、招財進寶；若是不方便取得白米和粗鹽的人，也可在紅包袋內放入紅色的百圓鈔票，隨身放在身上，如此一來，中獎運絕對大幅提升！
招式4：到會場後先去廁所並且沖水
到尾牙會場後，先進廁所並沖一下馬桶。到廁所象徵「腳踩黃金」，沖馬桶則是要將身上的穢氣和霉運一沖而散、一沖而空。
以上幾種中獎撇步提供大家參考，風水輪流轉，也許這次就輪到你了！再次提醒大家，參加尾牙開心吃喝抽大獎，但「喝酒不開車、開車不喝酒」，千萬別將生命當兒戲。（黃彥昇）
資料參考：
否極泰來樂活天空
總是隔壁中大獎？尾牙招財4秘笈 帶「這包」超旺