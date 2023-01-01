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紫南宮錢母元旦首發送！向神明借發財金　還金方法報你知

▲紫南宮2023年元旦發送招財錢母，估計吸引超過10萬人來領取。向紫南宮土地公、土地婆、石頭公求得發財金，記得要按時緩款，只要輕鬆5步驟就能完成。（圖／記者張勵德攝）
▲紫南宮2023年元旦發送招財錢母，估計吸引超過10萬人來領取。向紫南宮土地公、土地婆、石頭公求得發財金，記得要按時緩款，只要輕鬆5步驟就能完成。（圖／記者張勵德攝）

生活消費中心/綜合報導

-南投紫南宮香火鼎盛，2023年元旦發送招財錢母

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-今年農曆大年初一不再按照往例發送錢母

-向神明求得發財金，該怎麼還款步驟必學

南投竹山紫南宮在2023年元旦發送第一波招財錢母，雖然今（1）日全台天氣陰霾，但還是吸引超多信眾踴躍排隊，人潮綿延近7公里。紫南宮主委莊秋安估計，今日預計有10萬人來現場領錢母。以往大年初一紫南宮也會發送錢母，但今年考量到疫情，加上春節事務繁多，因此今年農曆大年初一就不再發送錢母，但後續還會不定期發送。另一方面，到紫南宮求發財金是許多人重要的新年儀式，能保佑新的一年財運亨通、事業運更好，尤其向土地公、土地婆、石頭公祈求發財金不只招財，還能求得健康運、工作運、事業運。

有道是「有借有還、再借不難」，很多民眾向神明求得發財金，卻忘記按時去還金。其實紫南宮還金步驟相當簡單，按照以下5個步驟來辦，讓神明看到你的誠意，保佑新的一年更平安、財運旺旺來。

  • 求發財金後的「1年內」，帶著本人的身分證和當初求發財金的紅包袋回到紫南宮
  • 記得帶著供品、鮮花和水果祭拜土地公
  • 祭拜完，找到「還金」的櫃台
  • 紅包袋內放進當初求發財金的金額、回願的香油錢。若今年有達成當初和土地公祈求的目標，通常會「加倍奉還」發財金，即當初求600元，則還1200元。若沒有達成目標，則還當初求來的金額
  • 將身分證和紅包袋一起交由還金櫃檯的負責人員後，就會拿回一張收據，上面清楚載明求金金額和還願金額
還發財金就是這麼簡單！但碰到連續假期，不管是求金或還金櫃檯的人潮一定都相當可觀，大家一定要耐心等待不可插隊，因為土地公都有在看喔！（黃彥昇）

紫南宮還願收據。（圖／網友Hom Lee上傳）
▲向紫南宮神明借了發財金，還願還金時如能加倍奉還，會帶來更好的運勢。（圖／NOWnews資料照片）


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