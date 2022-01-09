迎接虎年想向神明問事！怎麼求籤才適當　八大眉角不可不知

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然而，在求籤時的步驟一點都不可馬虎，以下幾個步驟雖然不是全台各地的廟宇都通用，但大致上還在被接受的範圍內，請跟著保庇NOW一起了解這些步驟。
第一、燒香後依次敬拜神明
在台灣的民間信仰中，到廟裡拜拜的順序大多是天公爐→主神→配祀神→虎爺→功德堂。如果該廟宇有特別的敬拜順序通常在點香處會有公告，若真的不清楚就請問廟公。
第二、向神明稟告身家與請神明指點之事
通常求籤是向廟中的主神求籤，所以建議在上一個步驟敬拜完天公爐，接著敬拜主神時，就直接向神明稟告來意。接著要給神明一些時間查案，也就是翻檔案、調資料，時間大約十到十五分左右，也有說法是要等香燒到一半。如果有疑惑，也是直接詢問廟公最準。
第三、詢問神明是否在廟中或是查完案可以賜籤了
這是以擲茭的方式來確認，有的時候主神未必在廟中，但不用擔心，因為一間廟內的神明有很多位，除非你有龜毛到一定要主神賜籤，不然只要有聖筊，就代表可以求籤了。
打個比方，就好比我們到台北市政府辦理公務，但不可能每次都是柯文哲市長幫你處理或批公文，可能是市長底下的副市長或各級官員處理。市政府的「主神」是市長，各級官員則是廟內的列位神明。
第四、確認聖筊次數
這一點是許多人的疑問，到底聖筊要幾次才正確？其實這只要在擲筊前先跟神明說好即可，一聖筊、三聖筊都可以，若你覺得要慎重其事，自行跟神明說好到九聖筊都可以。但現在有些廟為了避免香客擁擠等等因素，都會在廟內貼上「一聖筊即可」的公告。
第五、開始求籤
當你先跟神明說好聖筊次數，也擲到神明願意賜籤的聖筊，就可以去籤筒抽籤了。若一直擲不到神明同意的聖筊，代表你一開始的身家資料沒有說清楚，或是自己問的問題不夠清楚。在這裡給的建議是，反正身家資料默念給神明聽不用擔心外洩，就好好說個清楚；而問的問題盡量以是非題為主，當然這裡說的是「盡量」，因為有時候問題並非能以是非題表達清楚。
第六、抽到籤後再擲筊
當你抽到籤後先記得籤上的數字，然後不要急著去籤詩櫃拿籤詩，先回到大殿前跟神明確認，「請問是XX號籤嗎？」如果得到聖筊，就去籤詩櫃拿籤詩；反之沒有聖筊，就重複抽籤→擲筊的步驟，到擲到聖筊為止。
如果無論抽到哪之籤都沒有聖筊，那有幾個可能，首先是你的問題太過難解，神明還在思考該如何提示你。再來是問題不清楚，那就再說一次自己的問題。最後是今天不適合解決這個問題，一樣可用擲筊的方式詢問「是否今日不適合解決這個問題？」如果是聖筊，就擇日再來請示神明。
第七、拿籤詩並請示廟公
通常廟內都會有專業的解籤人員，如果沒有，至少也會有幾本白話籤詩解。請廟公解惑時也要將問題說清楚，廟公才有辦法了解神明給的籤詩是什麼意思，某些特殊情況下也許還需要祭改，所以詢問廟公是最快的。
第八、感謝神明指示並許願
神明給了我們指示，請在廟公解完籤之後，再向神明誠心道謝一次，可以的話要「許願」，也就是「弟子某某某會按照神明指示行事，度過難關後會到廟中還願。」
「還願」方式有很多種，並非都以金錢衡量，可以自願到廟中幫神明打掃清潔，也可「扮將腳」等方式進行。（編輯：黃彥昇）