買到凶宅剉咧等？硬頭皮入住前　「5大淨宅法」學會心安

◾什麼是凶宅？
◾買房或搬家之前，多跟鄰居、里長打聽消息，避免誤中陷阱
◾萬一不幸買到凶宅，可以用5種方式淨宅
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1.買房、搬家之前該這樣做
如果能在搬進去之前就發現問題是最好的，假設在看房子的時候就覺得有些不對勁，像是奇怪的污漬、房價遠低於周遭行情，或是鄰居奇怪的眼神，就要特別注意了。當你覺得怪怪的，建議最好脫離房仲眼線，私下找里長、鄰居、管區員警打聽消息，如果都沒有問題還是覺得怪怪的，就直接到你常拜的大廟擲筊問神明，記得報上你正在觀望的房子的住址。
另一方面，為什麼有些房子沒出過事也是凶宅？根據文獻顯示，有些房子因為風水等因素，在落成當下就是鬼屋，有時這些煞氣比人為因素的凶宅還要凶險，民眾不可不防。
2.搬進去之後該這樣做
如果你一時不察而住進凶宅，房子都已經過戶好、事情已經定案無法挽回，那就要乖乖認命嗎？雖然無奈但仍要堅強面對，提供幾種淨宅方法給讀者參考。
A.以宗教科儀處理
根據每個人的信仰不同，處理方式也不同，信仰佛教的朋友可以請認識的出家師父在住宅中進行小型法會，道教就請有授職的道長處理。如果你是拿香拜拜不特別信哪個宗教的朋友那就更簡單了，稍有規模的廟宇都可以直接請教廟方人員，配合專業人士收取合理費用，有的時候或許還不必花錢。但要千萬注意，不要去找到一些神棍，以免事情沒解決還被敲一筆大的，得不償失。
B.到大廟稟告神明
如果有從小拜到大的廟宇，在入住新的住所前就要向神明稟告，讓主神知道有一位本地子弟在外打拼，記得報上住址，神明有空時會去巡一巡。如果沒有特別拜的廟，那就去住所附近的大廟拜拜，一樣要記得並告神明你是何人，何時搬進何處，請神明護佑。如果已經發生怪事了，就向神明稟告發生了那些事，請神明做主。特別提醒大家，建議如果大廟拜完了，離住所最近的土地公廟也要去一趟，畢竟土地公號稱「神界里長伯」，先打個招呼比較妥當。
C.求護身符防身
護身符也稱平安符，是神明靈力的代表物，符紙上的神明印代表這張符是由神明所發，也是在宣告求有護身符的人是某某神明所護佑。有些大廟亦有較大張的鎮宅符，專門用來安鎮家宅。護身符、鎮宅符的求取方法依每間廟的規定不同求取方式也不太一樣，但大多要擲筊獲得神明同意，求到之後要記得過香爐，小型的護身符隨身攜帶，大型的鎮宅符則貼在家中。
D.請神明金身到家中坐鎮
請神明金身到家中消災賜福其實在台灣社會很常見，舉凡搬新家、開店，這類場合都有機會看到神明金身出現，家中如果有奇怪的東西作祟，當然也可以直接請神明到家中處理。通常要請神明金身要有些手續，不少廟宇也有專門的部門處理，建議直接詢問廟方，能否請神明副駕到自家家宅作客幾天，費用則依各廟規定。在民間信仰的觀念中，若神明金身外出，五營兵馬必定隨行，若家中確實有奇怪的東西，神明剛好率兵馬掃蕩該處。
E.趁廟會時淨宅
廟會就是神明遶境，遶境的本意就是神明巡視自己管轄範圍內是否有什麼異樣，如同前一點，神明出巡時五營兵馬都會隨行，再加上參予遶境的交陪宮廟的數量眾多，其實一場廟會就是一次大規模掃蕩行動。建議可以在遶境時於家門口設香案，通常有設香案的地方神明都會稍微逗留，抓緊這個機會向神明稟告你的問題，基本上都可以解決。若是遶境隊伍中有家將、官將之類比較英勇的陣頭，也可以在遶境前跟將團頭人商量好，請他們來淨宅。至於該有什麼禮數，邀請將團淨宅的主人家該準備什麼，直接請教將團頭人即可。
雖然台灣民間信仰中常見不少淨宅方式，越是傳統的鄉鎮越是常見，但為避免住到凶宅的最好方式還是不要租或買凶宅，在買房租房前就先打聽清楚，避免到時候住進去有個什麼不愉快，預防勝於治療是最佳的原則。（黃彥昇）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。