二月初三文昌帝君誕辰！輔佐神「天聾地啞」有含意

我是廣告 請繼續往下閱讀
大家都知道拜文昌君要準備蔥、薑、蒜、包、糕、粽，也知道祂有四位工作夥伴合組成「五文昌」，但若說到祂的輔佐之神卻很少人可以說得出名號，今天要介紹的神明就是文昌帝君的左右脇侍－天聾地啞。天聾地啞是文昌君的輔佐神，外型為兩位年輕的童子，通常一位持書卷，一位持官印，但依區域的不同，兩位童子拿的法器也未必相同。
文昌帝君輔佐神有玄機
那為什麼文昌帝君的輔佐神是天聾地啞，其中有著什麼涵義？其實在明代編修的《歷代神仙通鑑》第十一卷中「梓潼君」（梓潼帝君是文昌君的另一個聖號）的條目下就有記載：梓潼君隨二童，曰天聾地啞真君，為文章之司命，貴賤所係，故用聾啞於側，使其知者不能言，言者不能知，天機弗洩也。
簡單來說，文昌君掌管天下士子的貧賤富貴，為防止天機洩漏，故找來兩位不能言語的真君為助手，代表文昌君絕對公正廉明。而天聾地啞也代表了封建時代對讀書人的期待，若能考取功名，當朝為官造福百姓自然最好，士大夫除了公正廉明，也要記得謙沖為懷，對於自己為政失當的批評要懂得包容，而不是一開口就嘴回去，勇於任事的同時也不惹事才能造福百姓。（編輯：黃彥昇）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。