年前拜虎爺注意3重點！尾牙中獎、年終賺翻：供品別帶錯

準備迎來農曆新年，辛苦了一整年，最期待的就是年終獎金與尾牙大獎，雖然尾牙獎金人人想要，卻不是大家都有那個運氣，那就去廟裡拜拜求財運吧。求財最推薦的是拜虎爺，因為在台灣大多數的廟宇都可以看到祂。虎爺又稱下壇將軍，被視為神明的腳力，由於外型可愛，多供奉於幼童視線容易看到之處，也被視為幼童的守護神。再加上虎爺的台語發音與「富有」相近，所以民間相信虎爺會咬錢送財，幫助增進財運。
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拜虎爺是有規矩的，若供品準備的不正確，帥氣又可愛的虎爺吃得不開心，或許尾牙抽獎時財運就會差一點。那麼應該準備什麼供品呢？台灣民間相信，拜虎爺的供品以肉食為主，而且以未烹調過的生肉為佳，所以在虎爺的小供桌上，常看到生肉、生香腸、生雞蛋這些東西，但依據區域性的不同，有些虎爺喜歡炸雞桶，也有些廟不開放生食與葷食祭拜虎爺，所以在拜虎爺之前，還是要先向廟方詢問以免失禮。
祭拜虎爺注意三大重點：
一、不能只拜虎爺
這是到廟裡拜拜的規矩，要先從天公爐開始，將廟內所有的神明參拜一次，若只拜單一神明是很失禮的事。若以台灣常見的參拜模式來看，虎爺通常會排在參拜順序的倒數第一或倒數第二，所以在參拜虎爺前，一定要先跟廟內主神與其他神明表達敬意。
二、拜完記得撤供品
撤供品也是台灣拜拜的習俗，簡單來說，我們準備了供品到廟中拜神，其他信眾也會準備，但廟中的供桌空間有限，所以在拜完神明後要記得將自己帶來的供品收好，讓其他人也有擺放供品的空間。而虎爺的供品大多為生肉、生食，在未冷藏的情況下容易腐敗，反而會造成廟方與其他信眾的困擾，所以一定要記得將供品帶回家。
三、換錢母以大換小
參拜虎爺時報上自己的姓名、生辰、地址，越詳細越好，在認真祈禱後換錢母。換錢母通常是以大換小，不可貪心以小錢換大錢。將換來的錢母放進紅包袋內隨身攜帶，就能獲得虎爺的保佑。
年終獎金與尾牙雖然常出現「幾家歡樂幾家愁」，但只要自己肯努力，不偷不搶行正道，對得起自己的工作，相信都能受到神明護佑，獲得該有的報酬。（編輯：黃彥昇）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。