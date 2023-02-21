土地公生日竟有3天？該怎麼區分報你知　這樣拜財運滾滾

▪今日是農曆2月2日，俗稱「龍抬頭」，也是土地公的生日之一。相傳土地公生日有3個，包括中秋節農曆8月15日，以及尾牙日12月16日。
▪土地公3個生日的由來報你知，原來農曆2月2日是土地公被封神的日子，農曆8月15日則是土地公的生日。至於12月16日「尾牙」則是幫土地公作壽兼祈求財運的好日子。
▪祭拜土地公該怎麼準備？供品金紙這樣選就對了
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土地公生日有3個？由來報你知
習俗中土地公生日是在農曆2月2日與8月15日，這個習俗據說是古代軍隊祭拜軍旗而來，從農曆二月初二開始，每個月都要祭拜土地公2次。民間流傳的《福德正神真經》有記載：「二月初二日是加昇，封為福德正神。」若由此記載來看，2月2日是土地公被封神的日子。同時也記載：「八月十五神壽誕，農家魚民都歡迎。」所以這一天是土地公的生日。
這2個日子，其實最早可以追溯到封建王朝時代，習慣在春天與秋天舉行兩次重大的祭典，稱為「春秋二祭」，不僅是祭拜先人，也感謝天地眾神賜與凡人每日生活所需，而降下雨水的天以及長出農作物的土地則更加重視，也漸漸成為大家祭拜后土尊神與土地公的大日子。
那麼農曆12月16日這1天的「福德正神千秋」是怎麼來的呢？《福德正神真經》、《福德正神金經》這兩本專屬經典，以及道教經典文庫《正統道藏》、《萬曆續道藏》都沒有查到相關紀錄。但其實這個問題並不難解答，因為農曆12月16是傳統社會在農曆年時，最後一次做「牙」祭拜土地公的日子，說得更直白點，這一天就是「尾牙」。在台灣補財運的時間大多會選在某些特定的日子，例如天公生、三官大帝聖誕，但其實土地公的3個千秋日也是絕妙好日，因為土地公也有財神的業務，不好好的巴結一下怎麼行呢，而且日子就在許多公司舉辦大型尾牙的前後，去跟土地公祝壽順便補財運，說不定就能獲得神祐，將高額獎金帶回家。
祭拜土地公該怎麼做？準備好這些東西就對了
那麼到土地公廟補財運需要準備什麼東西？其實一點都不難，除了簡單的水果、清茶、糖果餅乾，也可以準備刈包；金紙的話則準備天公金、四方金、土地公金的同捆包即可，大部分的廟都會幫信眾準備，當然也可以自己到金紙鋪購買五路發財金，最重要的是一顆誠心。（編輯：黃彥昇）
資料參考：
《福德正神真經》
《福德正神金經》