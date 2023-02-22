2/22文昌帝君誕辰！記得先拜天公爐　供品禁忌懶人包

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一、記得先拜天公爐。這一點不管到哪間廟都是一樣的，必須從天公爐開始拜。
二、不能只拜文昌帝君。在許多廟中文昌帝君並非主神，如果拜拜的目標只有文昌帝君，也必須將廟裡所有的神明拜完，單獨只拜一尊神明是大忌。
三、身家姓名報清楚。家住哪裡、念哪個學校、未來理想的學校與目標是什麼、什麼科目不擅長，都說得清清楚楚，越詳細越好。
接下來是供品的部分，分為必須拜以及不能拜兩種：
必須拜：最傳統的蔥、蒜、芹菜，是絕對不會出錯的。其餘還有蘿蔔、竹筍、糕點、包子、粽子、礦泉水，都是比較熱門的供品，各自都有吉祥含意且容易取得，若擔心準備太多也可以只選擇其中幾項就好。
不能拜：烏龍茶代表「擺烏龍」、丸子代表「完蛋」、鴨蛋代表「0分」、紅龜粿代表「槓龜」，為了避免觸霉頭，還是盡量避免。
最後一點是最重要的，因為今日是文昌帝君聖誕，我們除了祈求文昌君保佑考運與開智慧，也要記得幫文昌帝君祝壽，所以能準備一顆壽桃是最好的。如果壽桃不方便取得，持清香參拜時向文昌君表達祝壽之意亦可，畢竟跟神明拜拜祝壽在乎的是心意，若因為準備供品而破財，反而是本末倒置了。（編輯：黃彥昇）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。