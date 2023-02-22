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文昌帝君不只保佑考生？化身瘟祖天尊　從書生變猛男驅疫

▲二月初三是文昌帝君誕辰，除了保佑天下士子智慧光明，文昌君也是瘟祖天尊。（圖／NOWnews今日新聞）
▲二月初三是文昌帝君誕辰，除了保佑天下士子智慧光明，文昌君也是瘟祖天尊。（圖／NOWnews今日新聞）

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向來斯斯文文高坐廟堂的文昌君，也能一瞬間變成睜眉怒目的黝黑猛男，而且專責驅除疫病並收服了五瘟使者。為何會有如此強烈的反轉，專司天下考生功名與智慧的文昌君又是怎麼化身為瘟祖天尊？

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新莊文昌祠主祀文昌君，目前已是公告的三級古蹟。清嘉慶十八年（1813），時任艋舺縣丞的曹汝霖倡修慈祐宮，在完工後因為尚有餘款，遂在慈祐宮右側興建文昌祠，用以祭祀文昌君，並在文昌祠左側龍設立兼做義塾之用的崇文閣。

在新莊文昌祠內，有一間瘟祖殿，祭祀瘟祖天尊。瘟祖天尊外貌威武，臉色黝黑且睜眉怒目，一手持玉如意，另一手形似鷹爪。根據傳說，瘟祖天尊為文昌君所化，但文昌君的金身大多是溫文儒雅、慈眉善目的讀書人，會有如此強烈的差異必然是有原因的。

文昌君信仰起於四川，根據四川的傳說，文昌君在梓潼七曲山祖廟隱修時，遇到五瘟神來行瘟，為了保護當地百姓，因而化為威武之外貌，一手持如意，另一手化為鷹爪，就此收服五瘟神。當地百姓逃過劫難，遂將當時收服五瘟神的文昌君外廟刻成金身，並尊為瘟祖天尊，以保瘟疫永不侵犯。

《正統道藏》收錄的〈太上無極總真文昌大洞仙經〉則有更詳細的記載，經文開頭以文昌君第一人稱敘述，由於經文過長，在此整理重點且翻譯為白話文：

文昌君本為凡人，某年父母死於瘟疫。之後有三位仙人傳授祂《大洞經》，從此文昌君日夜修練。某日文昌君在修練經文時，忽然天地黑暗，看到有金甲神無數，跪在文昌君面前，表示將聽從文昌君的命令。文昌君就說：本鄉某家將會因瘟疫而亡，請諸位金甲神將瘟鬼驅除。

畫面轉到那戶人家，一名金甲神持紅旗進入那戶人家，之後也有一百多名金甲神跟著進去，不久後就有五個奇形怪狀的人逃了出來，就是五瘟神。文昌君大怒，打算消滅五瘟神。五瘟神表示，自己是受玉皇旨意行瘟，只要以後行瘟前看到文章君的符籙，必會更加謹慎，請文昌君不要為難。

由於與原本斯文外貌的反差感太大，因此較少被討論，但這也可說是「不顯霹靂手段，難顯慈悲心腸」的外現，現在文昌君不只保佑考生，也是守護大家健康的瘟祖天尊。（編輯：黃彥昇）



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