新年拚轉運！陽台風水「兩禁忌」易踩雷　難怪財神不上門

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在居家風水而言，陽台又稱「內明堂」，攸關著主人的開創性、官運、財運、貴人運。居家要有陽台為佳，同時陽台又要保持空氣清新、整潔明亮，否則影響情緒也影響家運。沒有前陽台的話，家中成員容易發生升遷不易、欠缺開創性，做任何事情始終欠缺臨門的一腳。沒有後陽台的話，運勢無靠，錢財易漏行事難有迴旋空間，常把自己逼入困境。
很多人做風水佈局，卻常忽略到陽台風水的重要性，以下兩點「前陽台」風水禁忌，大家務必留意：
- 切忌雜亂無章
- 在陽台上養寵物
那我們該怎麼做才能為家運添好運呢？
- 首重整潔、明亮、氣味清新！尤其是陽台納入室內範圍，這三點尤其重要。
- 以植栽來美化陽台，但是植栽不宜太高會影響光源，定期修剪枝葉，以免枝枒橫豎亂長，失去美感顯得雜亂。同時植栽盡量挑選圓葉，避免針葉或尖葉、爬藤類植物，如：九重葛、爬牆虎、黃金葛，易生暗疾且招小人。
- 植栽要澆水、除蟲、施肥。若枯萎請立即更換，植物健康、生氣盎然，代表家裡的氣場好，當你細心照顧植物，它卻莫名枯黃、枯萎，有時不是你照顧的問題，而是那個位子的氣場不好，不妨把植物移個位子再觀察看看，說不定它又復甦起來了。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。