尾牙季來臨！想要中大獎　「這三位」神明不可不拜

我是廣告 請繼續往下閱讀
土地公是最基層的神明，同時也具有財神爺的職責，這也是為什麼許多土地公都是一手拿著金元寶，另一手拿拐杖。在參加尾牙之前，先到住家附近的土地公廟參拜，將自己的身家與公司資料詳細講述，最好連尾牙地點與時間都說清楚，最後再請土地公保佑自己中大獎。如果還有時間的話，尾牙舉辦地點附近的土地公廟也可參拜，準備簡單的水果加上三柱清香即可，如果不嫌麻煩，帶上刈包當供品亦可。
二、虎爺
虎爺的聖號向來與財運有連結，無論是換錢水、求財運，都會需要這尊威猛又可愛的神明幫忙，虎爺的台語發音跟「富有」相近，所以下壇將軍也被賦予了財神的業務。在尾牙前可以先拜虎爺，請祂幫你把錢財咬來。大部分的廟宇中都有虎爺，所以拜完土地公後再拜虎爺即可。
三、財神
財神顧名思義是主掌財富之神，如此直接了當的聖號讓財神爺的香火終年不斷，所以想增加尾牙的中獎率，參拜財神是最直接了當的。雖然台灣的財神廟密度不像其他神明的廟宇那麼高，但許多廟宇都有配祀財神爺，在拜完主神後接著拜財神爺就好。
以上三位是常見的添財神明，而且有滿大的機會在一間廟就把三尊神明都拜過完，如果還想增加運氣，那就接著參拜自己熟悉的大廟神明，以及家裡的祖先。大獎人人都想中，但機會就是那麼多，一切都以平常心看待，雖然神明有護佑，但也別因為沒中獎而感到失落。（編輯：黃彥昇）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。