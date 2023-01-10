求神明卻沒還願會怎樣？年前記得謝神　2023送神日是這天

向神明許願是台灣民間信仰常見之事，大多數人一年內可能會到廟中許好幾個願望，如果向神明祈求有達成，理所當然得要去還願。如果真的很忙碌抽不出時間，也盡量在年底送神日之前到廟中還願，而2023年的「送神日」則是周日1月15日，也就是農曆12月24日。
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還願在閩南語中稱為「謝願」，只要我們向神祈求的願望達成，就必須按照當初的許諾來感謝神明。在古早的農業社會，謝願大多是準備牲禮或是請戲班給神明看。而隨著時代演進，打金牌、修建廟宇、佈施，都是常見的還願方式。
還願要花大錢才有誠意？
在部分人的觀念裡，還願必須要花大錢，但這個觀念其實不太正確，畢竟神明是幫助信眾衝破關卡，自然也不會希望信眾因為還願而破費，又進入另一個難關。其實不用花大錢的還願方式有很多種，最常見的就是到廟中為神明服務，例如每天撥一小時到廟中打掃、每周一次到廟裡當義工、在神明面前誦經，都是簡單又不會破費的還願方式。畢竟還願重的是心意，當初怎麼跟神明立約只有自己與神明知道。
沒有還願會怎樣嗎？
那麼願望達成了卻沒向神明還願會怎麼樣？這想必是很多人的問題，因為現代社會事務繁雜，有時候真的會因為忙於工作與家庭而忘了自己許下的願。宗教領域的事較難以大數據統計，難以鐵口直斷告訴大家若不還願一定會發生什麼事，但根據口耳相傳，若跟神明許願卻忘了還願，可能會被神明開個無傷大雅的小玩笑，據說這是神明藉此提醒你是不是有什麼事忘了做。
如果在年之初有向神明許願，無論願望有沒有達成，都希望大家可以撥個空到廟中感謝神明，在疫情之下，虎年是不平靜的一年，但台灣與世界各國相比根本是世外桃源，為了感謝神明護佑，到廟中多走一趟是個不錯的選擇。（編輯：黃彥昇）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。