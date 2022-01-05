補財庫也能DIY！新年拚財運 四大方法不被疫情傷荷包
2022年仍延續了去年的新冠肺炎疫情，全世界的經濟都收到影響，台灣也受到不少衝擊。如果因為疫情而收入降低，錢包像破了洞似的補不回來，要不要試試一些簡單的補財庫方法呢？
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 13:00:00
這是最簡單也最基本的補財運法，而換錢母的方式在以往的文章中都有做過詳細的講解。求到錢母後不要隨意花掉，將錢母存入銀行或是購買謀生器具，或是將錢母放在家中明財位即可。 發財水通常是指銀行在新年期間製作的瓶裝礦泉水，台灣俗信銀行內的水可以增添財運，所以古早時期有許多人會到銀行裝飲水機的水回家，後來各銀行為了方便客戶，大多會準備印有銀行商標的礦泉水給客戶，讓大家雨露均霑。取得發財水後將之擺在明財位之上，直接引用亦可。 鹽燈出現的時間比較晚，相傳鹽燈能淨化一個空間的磁場，如果擺在家中，ㄝ還能為家人招財、開運。不過鹽燈的價錢差異頗大，必須精挑細選，再將鹽燈擺在玄關、家中明財位等處，記得要定期擦拭，以保持鹽燈淨化磁場的功能。 根據一個家庭的成員生肖、房屋座落方位的不同，每個家庭的財位都大不相同，若要請專業人士推算可能會花上不少錢。但其實每個房屋都有一個共通的明財位，那就是進門的對角線。將家中的明財位保持乾淨，擺放鹽燈、發財水、聚寶盆等風水小物，自然會補好一個家庭的財庫。
上述的幾個方法是不會花大錢也不會太麻煩的補財庫方式，大家可以選擇最方便的方式進行，但要記得的是，現在新冠肺炎疫情仍蠢蠢欲動，無論你是到廟中換錢母、去店家購買鹽燈、到銀行詢問發財水，都要記得帶好口罩，保持社交距離，保護自己也保護他人，因為健康才是最好的財富，若沒了健康，有再多的財富也無法運用，為了避免成為防疫破口，外出時先自我檢查一番，才是最好的補財庫方式。（編輯：黃彥昇）