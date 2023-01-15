今天送神日！家神、灶神怎麼拜　準備「3供品」有福有財

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「送神要早，迎神要晚」，臘月廿四這天送神要盡量早點送，讓眾神可以早點返回天庭過新年。祭拜眾神、送神的最佳時間為臘月廿四的子時到午時前，以今年為例，臘月廿四日就是今天，那麼最佳的送神時間就是昨晚11點到今（15）日上午11點前。
家神、灶神該怎麼拜？
送神祭拜分兩部分，一部分是家中神明廳眾神，另一部分則是廚房的灶神。灶神除了守護一家的安全外，另一個任務就是監督一家大小的所作所為，每年年底灶神和眾神回天庭時，便會將一家人這一年來的功過好壞呈給玉皇大帝，藉以決定這一家子新的一年運勢好壞。所以，送神日好好祭拜，除了感謝神明外，最重要的也是要讓眾神開心，希望眾神回到天庭後可以幫自己多說些好話。
1、祭拜家神
祭拜地點：家中神明廳
供品準備：三牲、水果、三杯酒、湯圓、發糕、糖果
金紙準備：壽金、四方金、甲馬
2、祭拜灶神
祭拜地點：廚房瓦斯爐前擺桌子
供品準備：三牲、水果、三杯酒、湯圓、發糕、麥芽糖（糖果越黏越好）
金紙準備：壽金、刈金、甲馬
準備「3供品」有福有財
以上祭拜方式和供品、金紙準備內容，依各家、各地習俗和習慣有所差異。據說灶神喜歡吃甜食，因此祭拜灶神時，準備糖果可以讓祂開心，回到天庭後就可以跟玉皇大帝多說好話，且糖果越黏越好，像是麥芽糖、花生糖等，即是希望可以黏住灶神的嘴巴，別讓祂多嘴。而準備發糕則是希望來年能越來越發、財源廣進。
除了上述祭拜家神和灶神外，若有安太歲的人也別忘了年末要謝太歲，感謝值年太歲星君護佑平安；新的一年更別忘了安太歲，減緩運勢起伏震盪為自己帶來的衝擊。懂得感謝、感恩的信眾一定會得眾神疼，送神日用心祭拜感謝神明，來年運勢一定大好。（編輯：連宜方）