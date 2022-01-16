「謝太歲」不要拖過小年夜！防疫不群聚 在家也能表誠意
隨著年節接近，有許多廟宇會舉行謝太歲的科儀，即是感謝值年太歲星君一年來的守護，同時也卸下值星帶。但今年因為受新冠肺炎影響，許多廟宇都配合防疫政策取消活動避免群聚，其實謝太歲可以自己在家裡進行，而且十分簡單方便。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 07:00:00
謝太歲的時間沒有明文規定，但大多是在送神日的前後，但盡量不要拖過小年夜為佳。謝太歲只需準備簡單的供品，水果、糕餅、清茶，金紙則準備天公金、壽金、刈金、福金、甲馬，但現在提倡減少焚燒金紙，所以不準備亦可。
接著點香向家中的太歲符，也就是值年太歲的憑依物稟告，感謝太歲星君這一年來的守護，現在太歲星君的值年任務已經完成，請您返回天庭。接著在線香燒到一半時將太歲符撕下，與金紙一起化掉。如果沒有準備金爐，或是居住在集合式住宅不方便焚燒金紙，就先將太歲符放入紅包袋或信封袋內，在社區管委會統一焚燒金紙時化掉，或是等待疫情稍緩時再將太歲符拿到廟中化掉，但要切記不可將太歲符亂放或直接丟入垃圾桶。
送完太歲後就要準備恭迎新任的太歲星君上任，不過這件事不急迫，通常是等到正月初九天公生或是正月十五再進行，或是選擇在線上安太歲，不管是哪一種方式，只要誠心祈求都能獲得來年平安。（編輯：黃彥昇）