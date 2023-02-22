文昌帝君怎麼拜？不一定要去文昌廟　隱藏版文昌君懶人包

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北府城隍廟位於松山區虎林街，主祀神是城隍老爺，然而台北府城隍廟除了城隍老爺靈顯，廟裡的文昌君亦是考生趨之若鶩的參拜神明。在城隍廟二樓的文昌殿每天都可以看到為家中小朋友求功名的家長，亦設有一個名為「龍門」的木櫃讓考生放置准考證影本，暗藏「鯉魚躍龍門」的意涵，每年大考結束後亦能看到許多信眾向文昌君還願的花束。
其實在城隍廟拜文昌君獲得的保佑是加倍的，因為文昌君雖然主管功名，但城隍爺在生前就是飽讀詩書的官員，生前獲得功名得以為官，因功德在往生後被升格為城隍，再加上城隍的幕僚「八司爺」每一位都滿腹經綸，所以祈求功名，到台北府城隍廟準沒錯。
艋舺龍山寺
龍山寺的香火靈顯名震全台，主祀觀音佛祖，但經過長時間的時光，龍山寺已經成為一間各種業務「全包」的廟宇。在龍山寺的後殿右方，就有一組專門保佑學子功名的神明，文昌君、魁星爺、紫陽夫子，都在這裡看顧學子，而緊鄰文昌君的神明是華陀仙師，有意考取醫學院的學生亦可來此祈求護佑。
關渡宮
關渡宮主祀天上聖母，與北港朝天宮並稱台灣南北兩大媽祖廟，關渡媽大名自清朝以來就響徹全台。在關渡宮媽祖殿的右次間祭祀的就是文昌帝君，自文昌帝君在關渡宮接受祭祀以來，就是週遭學校的學生祈求功名的首選。文昌帝君神龕上方的匾額「孝友文章」，是為詮釋文昌帝君勸人誠實進取、行善積德、品學兼優和孝敬父母之初衷。
拜文昌帝君注意事項：
一、記得先拜天公爐。這一點不管到哪間廟都是一樣的，必須從天公爐開始拜。
二、不能只拜文昌帝君。在許多廟中文昌帝君並非主神，如果拜拜的目標只有文昌帝君，也必須將廟裡所有的神明拜完，單獨只拜一尊神明是大忌。
三、身家姓名報清楚。家住哪裡、念哪個學校、未來理想的學校與目標是什麼、什麼科目不擅長，都說得清清楚楚，越詳細越好。
四、供品準備蔥、蒜、芹菜，若是在聖誕日當天參拜記得帶一顆壽桃或一卷壽麵。
五、不可拜烏龍茶代表「擺烏龍」、丸子代表「完蛋」、鴨蛋代表「0分」、紅龜粿代表「槓龜」，為了避免觸霉頭，還是盡量避免。（編輯：黃彥昇）