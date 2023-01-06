天赦日拜玉皇大帝！吃素忌殺生、在家這樣拜：轉運靠今天

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天赦日是玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子，有如古代皇帝對罪犯實施特赦，減輕罪犯的罪行，讓犯罪的人有機會重新做人。所以如果在天赦日這一天，能誠心懺悔過去所造作的種種過錯，並發願從今以後努力改過行善，以此誠心祈求玉皇大帝開恩赦免。
🟡天赦日在家怎麼拜
天赦日是上天開恩特赦的大好日子，可利用這天前往天公廟懺悔赦罪。若是無法前往廟宇，可在家裡拿張白紙，寫下你想懺悔的事情，然後一心觀想玉皇大帝的聖像，幫自己清淨一切業障。最後將紙撕掉丟到垃圾桶，象徵「過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，未來不會再犯同樣過錯。
🟡天赦日宜吃素，想消災的人不吃牛肉
天赦日這一天行善功德成百倍，運勢不佳的民眾可以趁這一天來積累功德，例如天赦日禁食牛肉。一種說法是體型大的動物有佛性。而牛是人類所進食動物中，體型最大的。另一種說法則是投胎轉世輪迴。我們常聽到：「今生難以回報，來世做牛做馬。」因此許多人相信牛丶馬和狗，都是比較具靈性的動物，認為牛丶馬和狗是人類為了報恩投胎轉世。
🟡2023年天赦日有哪幾天
◾甲子日：1月6日（農曆12月15日）
◾戊寅日：3月21日（農曆2月30日）
◾甲午日：6月5日（農曆4月18日）
◾戊申日：8月18日（農曆7月3日）
◾戊申日：10月17日（農曆9月3日）
◾甲子日：2024年1月1日（農曆11月20日）
（編輯：鍾怡婷、黃韻文）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。