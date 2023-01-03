《想見你》電影暴紅！許光漢「靠4點」圈粉：全程姨母笑

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許光漢除了被讚高顏值，經常被誇的就是戲路寬廣的演技，出道以來演出不少作品，像是《罪夢者》、《1006的房客》、《陽光普照》，更憑著王小棣打造的植劇場《姜老師，妳談過戀愛嗎?》入圍金鐘男配角，在《想見你》影集版、電影版裡分飾兩角，看著他談戀愛，那曖昧的氛圍，完全感染電視機外的觀眾。
雖然不是一看就覺得帥的類型，但許光漢俊俏的五官，只要多看上幾秒，就會承認他的好看，越看越覺得迷人，重點是那與年齡無關的少年感，本身自帶的乾淨氣質特別圈飯，尤其還中了許多散發魅力的4大加分條件。
第1、W狀菱角嘴辨識度高
許光漢的唇形非常有辨識度，嘴巴閉起來時，上唇會有個完美的W形狀，就算臉不帶笑容，嘴形也會微微上揚，呈現在笑的感覺，更有網友喊話，「許光漢的嘴不接吻就太浪費了」！
📍第2、零瑕疵臉龐勝過女星
許光漢乾淨的膚質簡直贏過很多女星，有透亮的好氣色之外，幾近零毛孔與細紋的臉龐，要是和真正的高中生站在一起，怕是也猜不出來實際年紀。柯佳嬿還爆料說，許光漢比女生更在意膚質，幾乎不吃油炸食物，就怕長痘痘。許光漢過去也提到，25歲開始就必須抗初老，洗完臉後會先用化妝水緊緻毛孔，再擦上兩種不同功能的精華液，保濕、美白都要做到，即使拍戲再怎麼忙碌，也不能讓肌膚出現狀況。
📍第3、細長骨感手指超搶鏡
除了被許光漢的顏值和演技吸引，還有許多網友表示，許光漢連手指都會撩人，白白嫩嫩，又細又長，很有骨感又帶一些青筋的手指，讓手控看了好感度直升，不管是拍照的剪刀手，還是被柯佳嬿牽著的手，都很搶鏡。
📍第4、性感的喉結超加分
相信也有很多女孩，會特別關注男生講話或是喝水，喉結跟著上下移動的瞬間，除了手長得好看外，許光漢有著明顯凸出的喉结，是磁性嗓音的象徵，在「許太太」眼裡看來無敵性感。像韓星玄彬的喉結也很吸睛，特別有存在感，讓整體側臉散發出剛毅線條美。