【專訪】許瑋甯／跟對的人相愛，妳不會感受到「累」

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這不是許瑋甯初次接演「記者」角色，三年前她就在電影《目擊者》飾演報社長官。不過，相較於報社長官「負責下指導棋」的人設，這次她在《誰是被害者》中變成下屬，一個真正深入底層調查的社會線記者。
她請社會線記者幫忙上課，形容對方是個很敢要、不畏強權、膽子很大的女性，她向許瑋甯分享入行第一天上班，就被主管點名去資料庫找尋兇殺案相關照片，「他們必須直視那堆不打馬賽克、活生生被撕裂的各種屍體照，剛開始都沒心情吃飯，但資深記者都能老神在在，我覺得很厲害。」
劇中，徐海茵對真相窮追不捨，源自她對原生家庭的愛，許瑋甯和家人關係緊密，IG經常見到她和家人出遊、運動、玩耍的影像或照片。許瑋甯坦言，家人在她的生命裡遠大於一切，他們總是用行動提醒她，如何不在五光十色的娛樂圈中迷失自己。
許瑋甯的星路起初不平坦，她2003年出道，2014年憑電影《相愛的七種設計》嶄露頭角。在此之前，整整11年漫長等待，是家人給予許瑋甯強大的精神支援，「他們從來不在乎我賺多少錢、我夠不夠紅，每一次講電話跟見面，他們只在意我有沒有吃飽、有沒有著涼、是不是瘦了？」
「家人不斷地關心與愛，讓我知道生命裡頭什麼才是重要的。不是財富，不是名利，而是你有沒有把身體照顧好、把心靈照顧好，自己的價值是自己給的，不是別人定義的。」吃飽穿暖，身體健康，你才有力氣去抵抗人生裡頭接二連三的挑戰。
做了11年的待時英雄，想一想，這實在是太長了。11年，不光小嬰兒都升上了國中，也足以讓一個明星努力到開始自我懷疑，質疑自己是否不是這行的料？
尤其許瑋甯坦承，自己的混血臉孔從小不受同學待見，自信心本就不強，踏進娛樂圈拼搏11年，過程接不到戲、四處碰壁的日子，對她僅存的自信心又是雪上加霜，「我當時非常痛苦，而且怨天尤人，我覺得自己很胖，心想為什麼大家都不來找我，我明明就很努力呀！」
除了家人相挺，最後拉許瑋甯一把的那個人，依然是她自己。
「我的自我覺知跟自信心，是慢慢累積的。」她溫柔地說：「我必須讓自己內心足夠強大，才不會被我混血面孔限制，也不會去在意別人怎麼檢視我。」
許瑋甯說，她認識自己的過程，是透過一連串「行為影響心理」的方法，漸漸重建信心，「我先把自己放到陌生的國家當背包客，這是我做的第一件事，通過規劃旅行、掌控行程跟放鬆，藉此獲得力量。」
「接下來，我開始減肥。」許瑋甯語出驚人，讓我感到訝異，減肥竟然能夠救自己？
她向我補充：「我的想法是，我沒有辦法控制別人的嘴巴跟別人貼的標籤，但是我們每個人都有辦法『控制自己』。如果你想要掌握你的心，你就必須得先認識你的身體，接著掌握你的身體跟行為。」
通過控制自己的行為，許瑋甯的氣色跟體態都變好了，更重要地，是她在這段過程裡體會到，認識自己的前提，往往都是從「勇敢」而來。「我不認為一個人永遠待在舒適圈就是勇敢，一個人勇於嘗試自己不敢做、做起來甚至有點痛苦，但他還是想盡辦法跨越它，那才是勇敢。」
通過運動與旅行，她感受自己正在一點一滴進步，「一個人只要勇敢過一次，就會上癮了，你內心會有一股願力出現，促使你去開啟更多新可能。」跨出舒適圈就不要回頭，用力征服挑戰，受惠者終將是你，「因為你會知道，很多時候不是你不會，只是你不想。」
不過，促使許瑋甯持續不放棄演藝圈的原因，仍然得回到她對「演戲」的熱愛與執著。
她自嘲從小學東西都是三分鐘熱度，畫畫、書法、跆拳道、芭蕾舞都學了，就是無法持久，唯獨演戲，是許瑋甯能耗上一整天研究的興趣。
幼稚園的時候，小朋友會玩辦家家酒，小許瑋甯不僅樂在其中，還會負責分配大家要演什麼角色，以及今天的劇碼是什麼；回到家裡，小許瑋甯將毛巾披在身上，想像自己是歌仔戲演員，漫無章法的亂甩水袖、自導自演，「我國小、國中都有參與話劇社演出，被老師叫出來表演，我會自己寫劇本，我就是很喜歡演戲，非常喜歡。」
「縱使後來挫折那麼多，我沒有想過不演了。」
走紅之後，許瑋甯依然用心對待每個角色，當劇本如雪片般飛來時，她的原則永遠就是「不尬戲」，她嚴肅地說：「如果真的接得太緊，我也要有兩個禮拜時間去沈澱歸零，再去詮釋下個角色。」一次一部戲，不光是許瑋甯對角色的珍惜與用心，也無形展現出她愛惜羽毛的性格。
她大方承認，一年半前因為有部戲延遲，讓她不小心尬了兩部戲，成為她最近一次瀕臨痛苦、對演戲險些喪失熱情的時候，「當時是一部喜劇、一部驚悚劇，兩個同時間拍，我累到忘記什麼是『感受』，焦慮到吃不好又失眠，兩個角色都是我用盡全力硬擠來的，拍完時竟然萌生出『接下來兩年都不想拍戲』的想法。」
「我覺得失去自我、沒時間休息，毫無生活可言，那陣子也沒有時間安排旅行，太累了。」但她恢復力強，兩個月之後又好了，「我並沒有不愛演戲，只是熊熊烈火變成火苗，但火種還在。」也因這起意外，讓許瑋甯更加篤定，若想讓演員的壽命走得更長遠，就不可以無止盡地尬戲、消耗精氣神，「過度工作不是不好，可是妳一定要清楚自己的初衷是什麼。」
事業跌宕起伏，許瑋甯的感情故事更是走得磕磕絆絆，搞得不光是媒體，連女性群眾都忍不住替她著急，都想看她得到一份美好的戀情。如今我們都見到，許瑋甯和導演劉又年相戀兩年多，感情穩定，男方對她呵護又珍惜。
對於陷入苦戀、遲遲放不了手的女性，許瑋甯坦白地說：「很多人在愛情裡絕對是盲目的，很容易看不清全貌，全情投入、忘我演出，你要勸人家拉回理智，都沒有用。」
「但我還是要提醒，妳一定要保有自我。唯有保有自己，那份理智會幫助妳抵抗盲目，隨著時間慢慢恢復正常，也慢慢看清楚真正的對方。」
當一個人誤將「對方的自己」當成是自己時，就會很容易分不清楚這段關係的本質，「妳會搞不清楚妳愛他到底是因為愛？是不甘心？還是習慣？」
「投入一段關係的前提，請確定妳的自我還在。」
她慷慨向《姊妹淘》女性讀者分享，和愛人劉又年的關係非常平等、沒有壓力，「我們都清楚自己的底線在哪裡，原則在哪裡，相互配合與妥協。不要去要求一個一百分的伴侶，妳跟他加起來是一百分，才是最重要的。」
「我之前跟經紀人聊過，無論過往種種，我一直都相信我會擁有遇到一個很好的伴侶，我會有一個屬於我的幸福。」哪怕情路曲折，許瑋甯始終保持信念，「因為有『我會得到幸福』的畫面在腦海盤旋，即便一路跌跌撞撞，我還是不會走偏，踏實地走在道路上。」
許瑋甯與劉又年的關係真摯且成熟，「就像兩個很成熟的大人，我們可以做成熟的決定，聊成熟的話題，心平氣和去溝通。偶爾都有情緒化，但最後還是可以好好討論解決。」
「成熟之外，我們又可以變成小孩子，幼稚的玩鬧。跟對的人在一起，妳不會感受到累。」
對於單身女性，許瑋甯給出的建議是好好享受生活，「不要看著別人的腳步慌張。單身有選擇權，可以好好規劃我要怎麼發展事業、觀察約會對象。」至於步入關係的女性，她則呼籲：「要踏入一段關係之前，妳要先最做自己，不要刻意美化自己，愛你的人就會接受妳所有一切，不會因為妳不夠完美就離開。」
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