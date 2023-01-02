初戀總是最美！《First Love》經典名曲　23年再暴紅

▲經典名曲《First Love》隨著日劇《First Love 初戀》上映、白冰冰跨年演唱再度暴紅。（圖／佐藤健微博）
▲經典名曲《First Love》隨著日劇《First Love 初戀》上映、白冰冰跨年演唱再度暴紅。（圖／佐藤健微博）

姊妹淘

🟡「You are always gonna be my love.」說到「初戀」你會想到什麼？
是一段刻骨銘心的戀愛，還是不堪回首的過往？或是腦海中會浮現日本樂壇天后宇多田光在1999年推出的經典名曲《First Love》的旋律呢？當年這首歌成為日劇《魔女的條件》主題曲，耳熟能詳的程度是無人能敵，在這張專輯發售後，持續停留在日本國內排行榜上長達85週，也是日本公信榜史上銷量最高記錄的音樂作品，至今仍是神話般的存在。（當時在台灣和香港亦是東洋榜上銷量歷史最高）

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而，神話，只能由創造神話的本人去突破，宇多田光的名曲《First Love》在2021年拍攝成日劇、2022年首播，此劇結合1999年的《First Love》和2019年的《初戀》兩首歌作為主軸，邀請知名演員佐藤健和滿島光擔任男女主角，談一場跨越20年的感人戀愛，由Netflix製作，並找來知名電影《出租天使》的導演寒竹百合負責執導及撰寫劇本。

🟡《First Love 初戀》劇情看似老套、卻展現經典
佐藤健在片中演出一位退役的日本自衛隊飛行員，因遇上女主角而對人生有了不同想法；滿島光則飾演一位空服員，卻因一場意外打亂了她的人生規劃，失去了方向。兩人在1990年代相遇、相愛，卻因為不得已的命運而分開，而這一段初戀成為他們20年後仍難以忘懷的美好，兩人也將再續前緣，或許有人認為這樣的劇情很老套，但有時候看似老套的劇情，其實是最好展現經典的方式。

🟡滿島光「1關鍵」決定出演
滿島光接受日媒訪問時，透露其實最初猶豫過要不要接演，直到導演邀請她到家中聊聊，滿島光看著導演滿桌的資料跟劇本時覺得對方很用心，並且當下隨性的試演了一段，沒想到卻惹得導演感動落淚，這才讓她有信心做好這部戲。

導演也表示，其實她當下落淚是因為對於將這樣的經典名曲翻拍是很讓人不安的，直到她看見滿島光的演出時，看見她筆下的角色活生生的在眼前，感動不已，而且增添許多信心，打從心底認為滿島光就是這部戲的不二人選。


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