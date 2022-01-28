黃曉明：給自己喜歡的女人想要的東西，是非常開心的事

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(出自/Angelababy IG)
(出自/Angelababy IG)過去在黃曉明與Angelababy公開戀情後，他們在感情方面就越愛越高調。在2014年跨年夜的活動上，黃曉明與Angelababy 同台曬恩愛(黃曉明跨年夜真情告白：「妳需要的時候，我都在。」)當時，黃曉明就和在場觀眾分享與另一半的相處之道。曾經他受訪，透露和Angelababy交往至今五年幾乎沒吵過架，因為無論事情對錯，第一時間答案一定是：「Baby說了算」。而且更讓人驚訝的是，他從來沒有對Angelababy發怒過，原因很簡單，他說：「她也不是故意的，她就是想要撒撒嬌。」這樣善解人意的舉動，實在很替Angelababy感到幸福。除此之外，黃曉明更是對Angelababy寵愛有加，喜歡三不五時給她小驚喜，把她像是公主般寵著，他說：「一方面滿足她的願望，另一方面也讓我做到了我認為一個男人該做到的事情。」談話間像是個大男人，卻也藏不住柔情的一面。
但是身為男人，你能做到多少呢？能夠在爭吵前毫無罣礙的禮讓對方，或者在動怒前為對方設身處地著想嗎？這很難，這絕對不簡單，正因為如此，感情的經營從來就不是輕鬆可以通過的考題。我不認為能夠輕易的把其他人的感情套弄在任何一段感情之上，更重要的是在彼此互動中建立起的默契。無節制的溺愛，或是沒有主見的退讓，都不見得是最適當的關係。我們不用做到這麼偉大，但必須以此做為前提，因為愛她，所以就不見得要爭得上風，只要能夠為對方感同身受，那麼禮讓就一點都不困難了，而男人更應該是主動者，這不是歧視，而是做為一個男人應有給予女方的尊重。
寵愛和溺愛常常會被混淆，無論是給予者或者被給予者。有一種惡性循環是，男人給予，女人做為理所當然，於是開始索求無度，欲求不滿，於是男人稱這種女人為「公主病」。但其實，相愛最基本的就是，凡事為對方感同身受。當妳得到一份很誠心的給予，就心懷感激的收下，那是他的體貼；當你願意為她付出，就不要企圖去要回什麼，有些感動是很難用言語去回覆的。只要你們彼此都明白，交流在你們之間的任何事物，都是以愛為圓心，拓展出一個圓。
黃曉明：「給自己喜歡的女人她想要的東西，是一件非常開心的事！」但這何止呢，只要用心的想要為對方好，那種快樂都是無以名狀的，好像是只要對方一個滿足的微笑，所有的代價都是值得了。如果你愛她，疼惜她，就對她好一點，給她有任性的空間，一個好女孩是不會因為過度的寵愛而變質的，而你的體貼和包容，總是溫暖著她的心，這也正是她離不開你的原因。
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