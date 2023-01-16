「輔大陳若儀」快看！以結婚為前提談戀愛　這星座最認真

◾「流水席之亂」燒出網友論戰婚姻，究竟哪個星座男人是以結婚為前提交往？
◾金牛座的男性高居第一，金牛男向來是走比較安定誠懇路線的，當他們到了一個年齡之後就會很想要成家
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六個以「結婚為前提」談戀愛的認真星座男性
第六名：牡羊座
牡羊男的個性是很強而有力的，他們想要做到的事情就一定要做到，雖然看起來像是一時的衝動，不過牡羊男本身的個性就是這樣，不管做什麼都是一股惱的衝勁，就連結婚也是這樣，雖然容易被女方誤會成只是一時的熱情，不過他們是很認真的。
如果告訴妳要以結婚為目標，那麼牡羊男的行動也會很迅速，可能交往一段時間如膠似漆又沒發生什麼問題，就會準備要去妳家提親，速度快到讓女方會覺得迅雷不及掩耳，有需要這麼趕嗎？可是牡羊男會認為，如果是認真的、那就要快狠準、才不會辜負女方的期待。
第五名：魔羯座
魔羯男是很傳統的男生，在現代社會的自由戀愛氣氛裡頭，有時候比較不直接的魔羯男是會比較吃虧的，他們有時候就會轉而選擇直接把目標說清楚、特別是找到一個他們很喜歡的女生時，就很有機會會以結婚為前提來交往。
有些魔羯男覺得這樣是很好的，因為「男大當婚、女大當嫁」，所以一但當自己的適婚年齡到了就還滿容易選擇這樣的方式，只是還沒有到適婚年齡的魔羯男就不見得會以結婚為前提和女生交往，至於自己的適婚年齡是幾歲、只有魔羯男自己心裡知道囉！
第四名：處女座
處女男本身是走謹慎路線、往往是會計劃之後才去進行自己想進行的事情，而婚姻大事對於處女男來說本來就很重要，他們如果願意主動開口講出以結婚為目標的交往的話，往往就會拿出很認真的態度，有時還會太緊張到發生很搞笑的糗事。
有時候是會認真過頭、處女男講話還會發抖，如果決定以結婚為目標的交往，加上處女男的完美主義、往往容易形成「非成功不可」的巨大壓力，如果妳發現處女男已經壓力有點過大，要記得提醒處女男放鬆一點，戀愛、結是要謹慎沒錯、但開心快樂還是最重要的事。
第三名：天秤座
對比較有年紀的天秤男來說，他們的戀愛往往都是為了要結婚，很多天秤男一直在找一個自己的真命天女，他們很用心在觀察、也許天秤男會同時認識很多個不同的女生，但是這只是一種認識，是否要進展到交往就要看談不談得來。
天秤男往往對於婚姻抱持著很大的期待，他們很喜歡夫妻關係更勝於戀愛的關係，對於天秤男來說，愛情可能是不夠穩定的、婚姻才是一輩子當中最重要的事，因此不少天秤男找到真命天女之後，就會以結婚為前提要和對方認真交往。
第二名：巨蟹座
巨蟹男向來是最有成家意願的男人，不過很多巨蟹男往往都會一等再等、一選再選，一部份是巨蟹男很怕選錯老婆，另外是通常巨蟹男也希望認識一段時間、瞭解對方是個怎麼樣的人之後才會更進一步的想要走向婚姻這條路。
有時候如果巨蟹男突然告白的話也不要被嚇一跳，因為巨蟹男可能已經偷偷觀察妳很久卻遲遲還不敢告訴妳，這個星座的男生本來就比較害羞，如果一個巨蟹男告訴妳要以結婚為前提來交往，那麼他們通常都是很認真的、可能已經想清楚很久但一直不敢說罷了。
第一名：金牛座
金牛男向來是走比較安定誠懇路線的，當他們到了一個年齡之後就會很想要成家，因為金牛男很需要的是一個穩定的家庭，他們會覺得這有很實在的感覺，加上金牛男本身處事就是務實，如果真的想結婚那麼就是認真的，當然不會是隨口開玩笑。
而金牛男會是先準備好一筆錢，不管是用來買房還是用來結婚，他們其實有自己的打算，而是要看一個金牛男是不是真的想跟妳結婚過一輩子，只要聽聽金牛男對未來的規劃就知道，他們不太會說謊、講話是有什麼說什麼，因此真的想結婚就是認真的。（亞提米斯）
本文出自月光下的占星塔羅
亞提米斯 + 月光下的占星塔羅