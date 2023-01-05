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信義誠品年底熄燈！「24小時」書店不滅　內行曝成功關鍵

▲誠品信義店確定於今年底熄燈，外傳將由松菸誠品接棒成為全日營業書店，但並未獲得誠品證實。（示意圖／誠品書店提供）
▲誠品信義店確定於今年底熄燈，外傳將由松菸誠品接棒成為全日營業書店，但並未獲得誠品證實。（示意圖／誠品書店提供）

NOWnews今日新聞

誠品信義店是目前全台唯一「24小時營業」書店，已累計將近2億人次造訪，但因租約問題，確定只營業到2023年12月底，消息曝光引發市場高度關注。自2020年敦南店結束營業後，信義店接手成為全日營業書店，隨著信義店將於年底熄燈，誠品也發布聲明承諾：「堅持24小時閱讀的燈火永不熄滅」，被外界解讀將由下一間門市接棒成為24小時營業書店，面對市場猜測將由松菸誠品扛起，誠品則未進一步證實。

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實體書店頻關、誠品仍堅持24H營業？
近年因為網路科技發達，許多電子書、網路租書網都絡繹崛起，相對於這樣的發展，實體書店的分店反而一間一間的關閉，就連大牌金石堂也陷入關店風潮。網路上有網友發問，為何書店龍頭「誠品書局」卻不受大影響，仍能於都市中屹立不搖？根據此問題，就有許多人紛紛解惑。

▲「誠品生活時光」新書品項數量，相當於誠品生活南西店。（圖／誠品）
▲不只是實體書本，誠品書局也從事販賣許多文創產品，以及生活雜物等。（圖／誠品提供）
書店轉型商場成功，人潮就是錢潮
台灣近年來實體書局市場不穩，許多大牌企業金石堂、諾貝爾都受到影響，但就有網友表示，針對這樣不利發展的情況，百貨公司中的誠品書局卻完全不受影響，對此他就疑惑「誠品的客源是不會上網比價，還是純粹支持實體書店？」有人直言「變百貨好賺啊！30% 銷售抽成，雖然比電視購物少了20% 」、「原本撐不下去了，二代轉型商場成功」、「人潮就是錢潮！旁邊那些文創商品的TA 就是會去誠品逛書店的人」、「變成百貨公司」認為誠品書局略為轉型，不僅只主攻書品，由於身在百貨公司裡頭，也紛紛轉型販賣文創產品，或是生活雜物等支撐。

講座打造文化品牌力，另類成功行銷
不過也有神人指出，不僅是百貨公司裡的誠品在轉型，其實也因為誠品書局力拼經營文化活動，許多講座相當頻繁出現，已經從原本的書局品牌變成文化品牌！他認為「很多短視近利的經營者覺得經營這個根本沒有用，不賺錢，活動又沒幾隻貓。這種做法看似非常浪費坪效，免費活動連讓自己回本都沒辦法實則不然，書店既然是一種文化事業，講座活動其實就是行銷活動。」

內行曝誠品成功關鍵：經營人流
對此，內行網友也解釋，誠品厲害的點就在於「經營人流」，他直言書店就是實體店面，其最終目的就是希望有人來，例如誠品的複合式開發、信義誠品集客力驚人等，都會使得許多高消費能力的觀光客到來。最後，他也表示，誠品就算被稱為「台灣國寶」也沒問題，其是少數能將文化產業成功輸出的企業，商業模式更被國外大牌爭相模仿，在地價如此高的台灣，還能夠經營如此完善，真的相當厲害！（編輯：陳雅雲）

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