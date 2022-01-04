Hyundai Ioniq 5與Kia EV6同獲2021/2022 年度最佳汽車世界冠軍

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這個有史以來首次的評選中，共有來自韓國、德國、日本、美國、意大利和法國等國家汽車製造商車款入圍，但最終是由同集團的Hyundai Ioniq 5與Kia EV6並列第一，寫下韓國在造車工藝上的重大里程碑。而除了並列的Hyundai Ioniq 5與Kia EV6，獲得第三名的Audi E-Tron GT也是款電動車，電動車在車壇掀起的浪潮可見一斑。而傳統動力車款名次最高的是第四名的Toyota GR Yaris。
除了雙冠軍外，主辦單位也公布了前10名的車款，分別來自10個品牌，而Hyundai Ioniq 5與Kia EV6將會在2022年8月舉行的英國車展中，於世界最佳汽車展台成為最亮眼的主角，同時，下一屆2022/23 年度最佳汽車的評選活動也將同步展開。
| 2021/2022 世界年度最佳汽車前十榜
| 1st
| Kia EV6
| Hyundai Ioniq 5
| 3rd
| Audi E-Tron GT
| 4th
| Toyota GR Yaris
| 5th
| Ford Mustang Mach-E
| 6th
| Fiat 500
| 7th
| Porsche Taycan
| 8th
| Citroen AMI
| 9th
| Mitsubishi Outlander PHEV
| 10th
| VW Polo*