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Hyundai Ioniq 5與Kia EV6同獲2021/2022 年度最佳汽車世界冠軍

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-04 00:25:21

集結全球知名汽車設計師、工程師、汽車行業巨頭、賽車運動傳奇人物、專業記者和媒體專業人士，共同評選的2021/2022 Best Cars of the Year年度最佳汽車世界冠軍結果正式出爐，最終由韓國雙傑Hyundai Ioniq 5與Kia EV6同獲最後冠軍殊榮！

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這個有史以來首次的評選中，共有來自韓國、德國、日本、美國、意大利和法國等國家汽車製造商車款入圍，但最終是由同集團的Hyundai Ioniq 5與Kia EV6並列第一，寫下韓國在造車工藝上的重大里程碑。而除了並列的Hyundai Ioniq 5與Kia EV6，獲得第三名的Audi E-Tron GT也是款電動車，電動車在車壇掀起的浪潮可見一斑。而傳統動力車款名次最高的是第四名的Toyota GR Yaris。

統動力車款名次最高的是第四名的Toyota GR Yaris。
統動力車款名次最高的是第四名的Toyota GR Yaris。
除了雙冠軍外，主辦單位也公布了前10名的車款，分別來自10個品牌，而Hyundai Ioniq 5與Kia EV6將會在2022年8月舉行的英國車展中，於世界最佳汽車展台成為最亮眼的主角，同時，下一屆2022/23 年度最佳汽車的評選活動也將同步展開。

2021/2022 世界年度最佳汽車前十榜
1st

 Kia EV6

 Hyundai Ioniq 5
3rd

 Audi E-Tron GT
4th

 Toyota GR Yaris
5th

 Ford Mustang Mach-E
6th

 Fiat 500
7th

 Porsche Taycan
8th

 Citroen AMI
9th

 Mitsubishi Outlander PHEV
10th

 VW Polo*
* updated 2021/2022 version

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