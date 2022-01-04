運動巷仔內／14年帶給象迷完美回憶 王勝偉：謝謝兄弟
14年來持續帶著兄弟象迷的希望，被球迷起綽號為「王拔」的內野手王勝偉，正式決定在新的一年轉戰富邦悍將，為自己的棒球人生展開新篇章，不過他在兄弟生涯從2008年開始，鎮守游擊大關，開啟了他9座金手套的奇幻旅程。
文/吳政紘
2022-01-04 08:14:00
從2006年世界盃開始，王勝偉在內也展現他過人的防守功力，加上14年不間斷的出賽跟維持體能與訓練，造就他金手套般的身手，問他為何可以維持這樣的身手，開朗的他先是笑說：「我也不知道」，再感謝球迷、教練以及訓練員的幫助，始終保持謙虛的態度，永遠不會對自己滿足的心態，是王勝偉每年進步的動力。
王勝偉的守備跟他精準的選球技巧，也曾被球迷開玩笑說他是「萬磁王」，他跟陳江和共組的「勝龜連線」，也曾是黃衫軍不動一、二棒的最佳人選，他犧牲短打次數高達148次，僅次於陳江和，也是現役選手最多，王勝偉的功用不在於揮大棒幫助球隊一棒定江山，但他能在關鍵時刻建功，適時一擊的能力，以及精準的判斷，仍是他的強項。
37歲的王勝偉，受訪時感謝兄弟球團將他放在60人名單外，成全他的想法，也很感謝富邦賞識，給他機會繼續發揮，他在兄弟待了14年，可說是球隊招牌球星，未來兄弟可能由其他年輕球員穿上14號球衣，但王勝偉永遠會是最適合此號碼的第一人選。