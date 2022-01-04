台積電大漲18元！台股早盤大漲200點 登上18476點再創高
美股道瓊與標普指數昨（3）日再創高，帶動今（4）日台股表現，台股開盤沒多久即漲200點，登上18476點，再創歷史新高。權值股台積電大漲19元，早盤來到650元。其他電子股不遑多讓，聯發科、大立光、國巨漲幅都有2%以上。其他，IC設計與特斯拉概念股表現強勁。
記者許家禎/台北報導
2022-01-04 09:25:48｜2022-01-04 09:28:11
美股股市新年開紅盤，道瓊指數3日上漲246.76點，或0.68%，收36585.06點；那斯達克指數上漲187.83點，或1.2%，收15832.8點；標普500指數上漲30.38點，或0.64%，收4796.56點；費城半導體指數上漲81.1點，或2.05%，收4027.2點。
台積電ADR大漲7%，今日帶動台積電股價與大盤！台股今日開盤沒多久即漲200點，登上18476點，漲幅1%以上，再創歷史新高。權值股台積電早盤大漲19元，早盤來到650元。世界先進、日月光漲1%。聯發科漲逾1%，來到1165元。友達、群創漲2%上下。大立光漲2%以上、國巨漲3%，不過股王矽力弱勢跌2%以上，來到4970元。
另外，IC設計與特斯拉概念股表現強勁，IC設計如杰力漲4%，聯傑、晶宏、點晶、立積都漲2%以上。特斯拉概念股如順德漲4%，康普、美琪瑪、台達電、凡甲漲2到3%多。