警譽蒙羞！新莊偵查隊長古新民酒駕 新北警火速撤職查辦
警譽蒙羞！新北市新莊警分局偵查隊長古新民今（4）日凌晨酒後駕車，遭台北市警察局保安大隊的員警攔查後，對他實施酒測，酒測值達0.6毫克，已涉嫌公共危險罪；新北市警局得知後也迅速作出懲處，將古新民記大過撤職查辦，同時年度考績也列為丙等。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-04 10:11:28｜2022-01-04 10:13:58
新北市警局指出，新莊警分局偵查隊長古新民，3日輪休前往與友人餐敘，席間喝酒後返回警局休息，但自恃酒精濃度已代謝，晚間10時許駕駛自己的小客車前往北市訪友，行經北市大同區重慶北路（國道一號重慶北路交流道口）時，遭北市保安警察大隊的員警攔查，並要求吹氣實施酒測；結果酒精濃度高達0.6毫克，已涉嫌公共危險罪，於是將古新民帶回偵辦。
事後古新民也主動電話通報新莊警分局，得知自家員警酒駕被逮，分局長林溫柔更是震怒與痛心，認為身為警務人員還做出最不好的示範，太不應該！除強調依法究辦外，警察局也迅速處置，立刻將古新民記大過並撤職查辦，同時年度考績也列為丙等，改調為內勤警務正；古新民對於酒後駕車造成警譽嚴重的受損，他自己也深感痛悔不已。
據了解，古新民去年11月初才由淡水警分局偵查隊長派任新莊警分局偵查隊長，期間也偵破矚目的女房東遭房客勒斃案；新北市警局重申，已多次要求所屬的員警嚴禁酒後駕車，但仍發生這樣的憾事，警局也將深刻檢討，並加強宣教酒駕零容忍的觀念，同時鼓勵員警從事正當的休閒活動紓解壓力，杜絕不必要飲宴應酬，避免類此情事再次發生。