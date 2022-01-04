EMU900列車遭爆684項缺失 邱臣遠：台鐵需全面總體檢
前立法委員黃國昌日前在臉書貼文，指接獲檢舉，台鐵EMU900系列列車7個月有684件違規。儘管台鐵表示682件不影響營運，台灣民眾黨立委邱臣遠今 （4）日仍呼籲需全面總體檢，並提出改革方向建言。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-04 10:32:04｜2022-01-04 10:35:54
邱臣遠指出，台鐵需要組織文化改造，首先要朝向企業化管理，從行為與觀念上建立嚴格的安全作業規範，以免空有SOP，人員卻無法精準落實。此外，政府也要讓票價鬆綁，不要再綁架台鐵作為政策工具，台鐵才能有足夠的財務能力推動改革。其次，加強軌道基礎安全與工務安全。台鐵這幾年發生的重大行車安危，都是在於軌道與新車系統無法相容，新車速度快，但東部鐵路過彎多、彎度大，需大幅截彎取直，改善地基，才能提供台鐵行車安全的基礎。
邱臣遠進一步指出，台鐵應引進新科學技術改善機電務安全。台鐵每天出車的列車妥善率與準點率，都需要機務、電務部門的精細檢修。但台鐵600輛城際列車及520輛區間列車新舊夾雜、車種繁複，在修檢上面臨不少挑戰。除簡化車種外，應引進新的科學技術改善機務電務，才能提升台鐵交控與行車安全。
邱臣遠指出，由於台鐵尚有高達4000億元的債務，政府若不承接這筆高額債務，那台鐵不論企業化、公司化或民營化，都不可能就此起死回生。行政院長蘇貞昌雖承諾每年補助台鐵59億，但台鐵每年光是不斷累加的偏遠路線、小站、舊制退休金等支出就需50至65億，每年59 億甚至達不到損益兩平。倘若台鐵財務無法改善，台鐵員工當然會擔心公司化後權益受損。
邱臣遠強調，台鐵公司化的第一步就是改變心態，主動公布訊息，而不是像現在遇到問題總是遮遮掩掩，意圖大事化小、小事化無。